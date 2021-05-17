Юлия Снигирь подстриглась ради роли: первые фото в образе

Светлана Устинова приступила к съемкам своего режиссерского дебюта — фильма «Время года зима», главные роли в котором исполнят Юлия Снигирь, Евгения Добровольская и Екатерина Варнава.
Картина расскажет о непростых отношениях между матерью и дочерью. В разгар рабочего дня главная героиня Катя узнает, что ее мама так и не улетела с подругой на курорт, исчезнув из аэропорта в неизвестном направлении. Узнав от врача настоящую причину странного поведения мамы, Катя не только воссоединяется с ней, но и открывает много нового о маме и о себе самой.
Моя героиня Катя — отличница и карьеристка, но в ее личной жизни царит хаос: натянутые отношения с мамой и «дисконнект» с мужем. Мне показалось, что для этой роли нужны какие-то внешние изменения, и я решила сделать короткую стрижку — как отражение характера Кати.
Съемки проходят в Санкт-Петербурге. Производством картины занимается кинокомпания Hype Film. Продюсерами выступили Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Елизавета Чаленко. Дата премьеры фильма «Время года зима» пока неизвестна.