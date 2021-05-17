Юлия Снигирь подстриглась ради роли: первые фото в образе

Картина расскажет о непростых отношениях между матерью и дочерью. В разгар рабочего дня главная героиня Катя узнает, что ее мама так и не улетела с подругой на курорт, исчезнув из аэропорта в неизвестном направлении. Узнав от врача настоящую причину странного поведения мамы, Катя не только воссоединяется с ней, но и открывает много нового о маме и о себе самой.