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17 мая 2021, новость

Билли Портер играет Фею-крестную в новой «Золушке»: первый кадр

В новой экранизации сказки героиня станет гендерно-нейтральной

Опубликован первый кадр из нового мюзикла «Золушка» по мотивам знаменитой диснеевской истории.

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Ранее сообщалось, что главную роль в современной адаптации сказки исполнит 24-летняя кубинская актриса Камила Кабейо, а Фею-крестную — 51-летний певец и актер Билли Портер, знаменитый не только своими работами в кино, но и яркими появлениями на красных дорожках.

Таким образом, впервые Фея-крестная будет гендерно-нейтральной. Билли Портер, опубликовавший свое фото в образе в инстаграме, подчеркнул это хэштегом «у волшебства нет гендера».

Золушка
2021/США, Великобританиямелодрамакомедиямюзиклфэнтези

Режиссером новой «Золушки» стал Кэй Кэннон («Идеальный голос»). Помимо Кабейо и Портера, в фильме появятся Пирс Броснан и Джеймс Корден, также выступающий продюсером картины.

Экранизацией занимается компания Amazon, которая представит фильм на своем потоковом сервисе. Дата премьеры пока не известна.

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