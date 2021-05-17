Билли Портер играет Фею-крестную в новой «Золушке»: первый кадр

Опубликован первый кадр из нового мюзикла «Золушка» по мотивам знаменитой диснеевской истории.
Ранее сообщалось, что главную роль в современной адаптации сказки исполнит 24-летняя кубинская актриса Камила Кабейо, а Фею-крестную — 51-летний певец и актер Билли Портер, знаменитый не только своими работами в кино, но и яркими появлениями на красных дорожках.
Таким образом, впервые Фея-крестная будет гендерно-нейтральной. Билли Портер, опубликовавший свое фото в образе в инстаграме, подчеркнул это хэштегом «у волшебства нет гендера».
Режиссером новой «Золушки» стал Кэй Кэннон («Идеальный голос»). Помимо Кабейо и Портера, в фильме появятся Пирс Броснан и Джеймс Корден, также выступающий продюсером картины.
Экранизацией занимается компания Amazon, которая представит фильм на своем потоковом сервисе. Дата премьеры пока не известна.