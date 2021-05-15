Опубликованы кадры с Ефремовым в несыгранной роли вампира

На видеосервисе START вышел документальный фильм о съемках сериала «Вампиры средней полосы». Снявшийся в нем Юрий Стоянов рассказал о непростой судьбе своей роли. Также видеосервис поделился уникальными кадрами со съемок с Михаилом Ефремовым, совместив их с теми же самыми сценами в исполнении Стоянова.
Актер рассказал, что снялся в пилотной серии, но не смог продолжить работу из-за занятости в другом проекте и посоветовал продюсерам взять на эту роль Ефремова.
Я был счастлив, что я не подвел людей, посоветовал роскошного артиста... А потом — пандемия, они остановились. А потом случилась вся эта трагедия с Мишей, и тогда они обратились ко мне.
Стоянов подчеркнул, что согласился заменить устроившего ДТП Ефремова, но при условии, что «если произойдет чудо и Мишу выпустят, даже если до съемок будет оставаться один день, пусть он возвращается в картину».
Напомним, первый сезон «Вампиров средней полосы» вышел на видеосервисе START 18 марта. В конце апреля стало известно, что проект продлен на второй сезон. Сериал рассказывает о российских вампирах, живущих среди простых смертных в Смоленске.
Помимо Стоянова, в нем снялись Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова, Артем Ткаченко, Михаил Гаврилов, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Глеб Калюжный, Дмитрий Лысенков. Фильм о работе над «Вампирами средней полосы» также доступен на сервисе START.