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15 мая 2021, новость

Опубликованы кадры с Ефремовым в несыгранной роли вампира

Актера в сериале «Вампиры средней полосы» заменил Юрий Стоянов

На видеосервисе START вышел документальный фильм о съемках сериала «Вампиры средней полосы». Снявшийся в нем Юрий Стоянов рассказал о непростой судьбе своей роли. Также видеосервис поделился уникальными кадрами со съемок с Михаилом Ефремовым, совместив их с теми же самыми сценами в исполнении Стоянова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Актер рассказал, что снялся в пилотной серии, но не смог продолжить работу из-за занятости в другом проекте и посоветовал продюсерам взять на эту роль Ефремова.

Я был счастлив, что я не подвел людей, посоветовал роскошного артиста... А потом — пандемия, они остановились. А потом случилась вся эта трагедия с Мишей, и тогда они обратились ко мне.
Юрий Стоянов

Стоянов подчеркнул, что согласился заменить устроившего ДТП Ефремова, но при условии, что «если произойдет чудо и Мишу выпустят, даже если до съемок будет оставаться один день, пусть он возвращается в картину».

Напомним, первый сезон «Вампиров средней полосы» вышел на видеосервисе START 18 марта. В конце апреля стало известно, что проект продлен на второй сезон. Сериал рассказывает о российских вампирах, живущих среди простых смертных в Смоленске.

6.6
Вампиры средней полосы
2021/Россия16+комедия
Моя оценка

Помимо Стоянова, в нем снялись Татьяна ДогилеваЕкатерина КузнецоваАртем ТкаченкоМихаил ГавриловОльга МедыничДмитрий ЧеботаревГлеб КалюжныйДмитрий Лысенков. Фильм о работе над «Вампирами средней полосы» также доступен на сервисе START.

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