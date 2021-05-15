Опубликованы кадры с Ефремовым в несыгранной роли вампира

На видеосервисе START вышел документальный фильм о съемках сериала «Вампиры средней полосы». Снявшийся в нем Юрий Стоянов рассказал о непростой судьбе своей роли. Также видеосервис поделился уникальными кадрами со съемок с Михаилом Ефремовым, совместив их с теми же самыми сценами в исполнении Стоянова.

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Актер рассказал, что снялся в пилотной серии, но не смог продолжить работу из-за занятости в другом проекте и посоветовал продюсерам взять на эту роль Ефремова.

Я был счастлив, что я не подвел людей, посоветовал роскошного артиста... А потом — пандемия, они остановились. А потом случилась вся эта трагедия с Мишей , и тогда они обратились ко мне. Юрий Стоянов

Стоянов подчеркнул, что согласился заменить устроившего ДТП Ефремова, но при условии, что «если произойдет чудо и Мишу выпустят, даже если до съемок будет оставаться один день, пусть он возвращается в картину».