Опубликован тизер спецвыпуска «Друзей»

Съемки спецвыпуска должны были пройти в августе прошлого года, однако были отложены из-за пандемии коронавируса.

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Выходил в эфир в 1994—2004 годы и был признан одним из лучших в истории американского телевидения. Ситком получил шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус».