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14 мая 2021, новость

Опубликован тизер спецвыпуска «Друзей»

В специальном эпизоде задействован оригинальный актерский состав сериала

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер спецвыпуска сериала «Друзья» — «"Друзья": Воссоединение». Видео появилось в интернете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Компания анонсировала выход спецвыпуска 27 мая. С эфира последнего сезона ситкома прошло 17 лет.

Как сообщает «Би-би-си», в выпуске задействован оригинальный актерский состав сериала: Мэттью Перри (Чендлер), Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт ЛеБлан (Джоуи) и Дэвид Швиммер (Росс). Создателями шоу остались Кевин Брайт, Марта Кауффман и Дэвид Крэйн. Режиссер — Бен Уинстон.

Съемки спецвыпуска должны были пройти в августе прошлого года, однако были отложены из-за пандемии коронавируса.

8.2
Друзья
1994/США12+мелодрамакомедия
Моя оценка

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Выходил в эфир в 1994—2004 годы и был признан одним из лучших в истории американского телевидения. Ситком получил шесть премий «Эмми» и один «Золотой глобус».

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