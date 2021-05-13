Волкова, Кожевникова и другие звезды с детьми на премьере

Фото: Ксения Угольникова
В кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера семейной комедии «Кролик Питер 2». Картину первым зрителям представили актеры российского дубляжа мультфильма — Сергей Бурунов, Марина Кравец и певец Natan.
Мероприятие посетили такие знаменитости, как Екатерина Волкова, Мария Кожевникова, Шура БИ-2, Вита Корниенко, Луиза-Габриэла Бровина, Зураб Матуа, Алена Водонаева. Многие звезды прошли по красной дорожке вместе с детьми.
«Кролик Питер 2» — это продолжение истории маленького и непоседливого кролика, отправившегося на поиски приключений в большой город. Фильм уже вышел в широкий прокат.