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13 мая 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Волкова, Кожевникова и другие звезды с детьми на премьере

Знаменитости поддержали выход семейной комедии «Кролик Питер 2»
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13
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13
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Фото: Ксения Угольникова

В кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера семейной комедии «Кролик Питер 2». Картину первым зрителям представили актеры российского дубляжа мультфильма — Сергей Бурунов, Марина Кравец и певец Natan.

Мероприятие посетили такие знаменитости, как Екатерина Волкова, Мария Кожевникова, Шура БИ-2, Вита Корниенко, Луиза-Габриэла Бровина, Зураб Матуа, Алена Водонаева. Многие звезды прошли по красной дорожке вместе с детьми.

«Кролик Питер 2» — это продолжение истории маленького и непоседливого кролика, отправившегося на поиски приключений в большой город. Фильм уже вышел в широкий прокат.

Кролик Питер 2
2021/США, Австралия6+комедиямультфильмыприключениясемейныйфэнтези
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