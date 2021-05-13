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13 мая 2021, фоторепортажСъемки

Звезда «Золушки» играет Памелу Андерсон: первые фото

Папарацци подловили Лили Джеймс и Себастьяна Стэна за работой над сериалом «Пэм и Томми»
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В Лос-Анджелесе стартовали съемки сериала о жизни Памелы Андерсон и рок-музыканта Томми Ли «Пэм и Томми».

В сеть попали фото папарацци со съемочной площадки, на которых исполнители главных ролей — Лили Джеймс, хорошо известная публике по ремейку диснеевской «Золушки», и звезда «Мстителей» Себастьян Стэн — практически неузнаваемы в образах своих героев.

Помимо исполнителей главных ролей, на площадке была замечена дублерша Лили Джеймс — вероятно, в сериале будут весьма откровенные сцены.

Известно, что сериал снимается для сервиса Hulu, режиссерское кресло занял Крэйг Гиллеспи. Однако детали сюжета, как и дата премьеры пока не раскрываются.

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