Звезда «Золушки» играет Памелу Андерсон: первые фото

В Лос-Анджелесе стартовали съемки сериала о жизни Памелы Андерсон и рок-музыканта Томми Ли «Пэм и Томми».
В сеть попали фото папарацци со съемочной площадки, на которых исполнители главных ролей — Лили Джеймс, хорошо известная публике по ремейку диснеевской «Золушки», и звезда «Мстителей» Себастьян Стэн — практически неузнаваемы в образах своих героев.
Помимо исполнителей главных ролей, на площадке была замечена дублерша Лили Джеймс — вероятно, в сериале будут весьма откровенные сцены.
Известно, что сериал снимается для сервиса Hulu, режиссерское кресло занял Крэйг Гиллеспи. Однако детали сюжета, как и дата премьеры пока не раскрываются.