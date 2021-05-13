Звезда «Золушки» играет Памелу Андерсон: первые фото

Каждый человек находит счастье в чем-то своем. Пожалуй, проще всего быть счастливыми детям — они куда чаще взрослых улыбаются и смеются просто так. Стоит у них этому поучиться. А пока посмотрите, что заставляет улыбаться детей и взрослых со всего света: листайте галерею до конца!