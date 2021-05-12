Кортни Кокс раскрыла место пятого «Крика» во франшизе

Кортни Кокс и Дэвид Аркетт в фильме «Крик» | Источник: Legion-Media.ru

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, США, 12 мая 2021 — REGNUM. Кортни Кокс ответила на вопрос о месте пятого фильма ужасов «Крик» в хронологии серии. Об этом 12 мая сообщил портал Screen Rant.

Во время выступления на «Шоу Дрю Бэрримор» Кокс сообщила, что будущая картина станет не перезагрузкой и не ремейком, а первым фильмом новой франшизы.

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Актриса добавила, что будущая картина станет «просто новым "Криком"». Ожидается, что премьера «Крика» состоится в 2022 году, снимают фильм Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллет. В съемках, помимо Кортни Кокс, участвовали другие актеры из самого первого фильма франшизы — Нив Кэмпбелл и Дэвид Аркетт.