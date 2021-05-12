Ходченкова, Тодоренко, Матвеев: звезды на премьере фильма

В Москве состоялась светская премьера фильма «Скажи ей». Свою новую работу представили режиссер Александр Молочников и актеры Артем Быстров, Светлана Ходченкова, Кай Гетц, Вольфганг Черни, Ирина Розанова.
Мероприятие посетили звезды кино и шоу-бизнеса: Регина Тодоренко, Марина Зудина, Максим Матвеев, Варвара Шмыкова, Виктория Толстоганова, Алексей Учитель, Олеся Судзиловская, Елена Летучая, Настасья Самбурская, Александр Панайотов, Лолита Милявская и многие другие.
Драма «Скажи ей» рассказывает о распавшейся семейной паре, воспитывающей сына. После расставания с мужем героиня собирается уехать вместе с ребенком в США, и для каждого из членов семьи это решение отзывается болью.
Впервые картина была показана на фестивале «Кинотавр 2020». В широкий прокат фильм выйдет 13 мая.