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12 мая 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Ходченкова, Тодоренко, Матвеев: звезды на премьере фильма

Александр Молочников представил драму «Скажи ей»
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фотографий
40
фотографий
40
фотографий

В Москве состоялась светская премьера фильма «Скажи ей». Свою новую работу представили режиссер Александр Молочников и актеры Артем Быстров, Светлана Ходченкова, Кай Гетц, Вольфганг Черни, Ирина Розанова.

Мероприятие посетили звезды кино и шоу-бизнеса: Регина Тодоренко, Марина Зудина, Максим Матвеев, Варвара Шмыкова, Виктория ТолстогановаАлексей Учитель, Олеся Судзиловская, Елена Летучая, Настасья СамбурскаяАлександр Панайотов, Лолита Милявская и многие другие.

4.5
Скажи ей
2020/Россия16+драма
Моя оценка

Драма «Скажи ей» рассказывает о распавшейся семейной паре, воспитывающей сына. После расставания с мужем героиня собирается уехать вместе с ребенком в США, и для каждого из членов семьи это решение отзывается болью.

Впервые картина была показана на фестивале «Кинотавр 2020». В широкий прокат фильм выйдет 13 мая.

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