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12 мая 2021, новость

Умер старейший актер в мире

Норман Ллойд скончался на 107-м году жизни
Норман Ллойд | Источник: Legion-Media.ru

Умер американский актер, продюсер и режиссер Норман Ллойд. Об этом сообщает Variety. Он скончался на 107-м году жизни.

За свою 80-летнюю карьеру Ллойд снялся в фильмах Чарли Чаплина и Альфреда Хичкока, таких, как «Диверсант», «Огни рампы», «Завороженный». Последнюю роль он исполнил в комедии «Девушка без комплексов» в 2015 году.

По информации портала oldest.org, Ллойд являлся старейшим живущим киноактером. Его друг, продюсер Дин Харгроув рассказал, что Ллойд считал секретом своей долгой жизни то, что он «избегал неприятных людей».

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