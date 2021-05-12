Умер старейший актер в мире

Умер американский актер, продюсер и режиссер Норман Ллойд . Об этом сообщает Variety. Он скончался на 107-м году жизни.

По информации портала oldest.org, Ллойд являлся старейшим живущим киноактером. Его друг, продюсер Дин Харгроув рассказал, что Ллойд считал секретом своей долгой жизни то, что он «избегал неприятных людей».