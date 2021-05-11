Звезда Comedy Woman назвала причину ухода из проекта

Бывшая участница Comedy Woman Татьяна Морозова назвала причину, по которой она решила уйти из проекта. Об этом она рассказала в разговоре с Вячеславом Манучаровым для его онлайн-проекта «Эмпатия Манучи».
Отвечая на вопрос о том, почему она ушла из Comedy Woman, Морозова отметила, что поняла, что ей «надо идти дальше». «Я решила, что я хочу чего-то нового», — объяснила артистка.
Кроме того, по словам Морозовой, в отношениях в коллективе начались сложности и конфликты. Она уточнила, что считает конфликты абсолютно нормальной частью работы в любом коллективе.
Артистка также подчеркнула, что благодарна другим участницам проекта: по ее словам, все они много дали друг другу. В то же время Морозова добавила, что во время работы в Comedy Woman считала других участниц своей семьей, однако после ухода оттуда поняла, что они были только коллегами.
Comedy Woman — юмористическое шоу, выходившее на ТНТ с 2009 года. В съемках принимали участие Екатерина Варнава, Наталия Медведева, Екатерина Скулкина, Елена Борщева, Наталья Еприкян и другие.
Ранее одна из экс-актрис Comedy Woman, Надежда Ангарская, подтвердила, что шоу было закрыто.