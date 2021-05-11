Звезда Comedy Woman назвала причину ухода из проекта

Татьяна Морозова в шоу «Эмпатия Манучи»

Бывшая участница Comedy Woman Татьяна Морозова назвала причину, по которой она решила уйти из проекта. Об этом она рассказала в разговоре с Вячеславом Манучаровым для его онлайн-проекта «Эмпатия Манучи».

Отвечая на вопрос о том, почему она ушла из Comedy Woman, Морозова отметила, что поняла, что ей «надо идти дальше». «Я решила, что я хочу чего-то нового», — объяснила артистка.

Кроме того, по словам Морозовой, в отношениях в коллективе начались сложности и конфликты. Она уточнила, что считает конфликты абсолютно нормальной частью работы в любом коллективе.

Артистка также подчеркнула, что благодарна другим участницам проекта: по ее словам, все они много дали друг другу. В то же время Морозова добавила, что во время работы в Comedy Woman считала других участниц своей семьей, однако после ухода оттуда поняла, что они были только коллегами.