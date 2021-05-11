Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
11 мая 2021, новость

Звезда Comedy Woman назвала причину ухода из проекта

Татьяна Морозова стала участницей шоу Вячеслава Манучарова
Татьяна Морозова в шоу «Эмпатия Манучи»

Бывшая участница Comedy Woman Татьяна Морозова назвала причину, по которой она решила уйти из проекта. Об этом она рассказала в разговоре с Вячеславом Манучаровым для его онлайн-проекта «Эмпатия Манучи».

Отвечая на вопрос о том, почему она ушла из Comedy Woman, Морозова отметила, что поняла, что ей «надо идти дальше». «Я решила, что я хочу чего-то нового», — объяснила артистка.

Новость
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman

Кроме того, по словам Морозовой, в отношениях в коллективе начались сложности и конфликты. Она уточнила, что считает конфликты абсолютно нормальной частью работы в любом коллективе.

Артистка также подчеркнула, что благодарна другим участницам проекта: по ее словам, все они много дали друг другу. В то же время Морозова добавила, что во время работы в Comedy Woman считала других участниц своей семьей, однако после ухода оттуда поняла, что они были только коллегами.

Comedy Woman — юмористическое шоу, выходившее на ТНТ с 2009 года. В съемках принимали участие Екатерина ВарнаваНаталия МедведеваЕкатерина СкулкинаЕлена БорщеваНаталья Еприкян и другие.

Ранее одна из экс-актрис Comedy Woman, Надежда Ангарская, подтвердила, что шоу было закрыто.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Comedy Woman
Татьяна Морозова
Звезда Comedy Woman рассказала о возвращении шоу
Надежда Сысоева призналась, что скучает по Comedy Woman
Звезда Comedy Woman озвучила причину ухода из шоу
Победительница «Последнего героя» сбросила 10 кг за время съемок
Малахов спародировал собственное шоу в Comedy Woman
Екатерина Варнава: «Вот сейчас вы удивитесь!»
От Медведевой до Борщевой: где сейчас экс-участницы Comedy Woman
Екатерина Скулкина заменила Надежду Бабкину в «Модном приговоре»
Ольга Орлова и Айза Анохина на презентации телеканала
Новые трейлеры
Клиника счастья
Трейлер
Последнее письмо от твоего любимого
Трейлер (англ., рус.суб.)
Веном 2
Дублированный трейлер
Тихое место 2
Дублированный трейлер №2
Мейнстрим
Трейлер (рус.)
Декстер
Тизер (англ.)
Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами
Тизер (дубл.)
Лука
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Ученые приблизились к секрету долголетия Меньше мутаций в ДНК и защита генов от повреждений - залог долгой жизни
Дети
В Казани отменили занятия во всех школах после стрельбы 12 мая в Татарстане объявлено днем траура в связи с трагедией в школе № 175
Леди
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек провели вместе отпуск В сети обсуждают воссоединение пары спустя 18 лет
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь