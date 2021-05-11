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11 мая 2021, новость

Том Круз отказался от наград «Золотого глобуса»

Актер вернул свои награды
Том Круз с наградой «Золотой глобус» за роль в фильме «Магнолия», 2000 год | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Том Круз отказался от наград «Золотого глобуса» после обвинений кинопремии в расизме и харассменте, пишет Super.

Новость
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На фоне скандала актер вернул свои награды за лучшие мужские роли в «Джерри Магуайере» и «Рожденном четвертого июля», а также статуэтку за роль второго плана в «Магнолии».

Ранее деятельность организаторов кинопремии раскритиковали актриса Скарлетт Йоханссон и актер Марк Руффало, а также стриминг-сервисы Netflix и Amazon, которые уже отозвали все свои фильмы с номинаций на премию.

Скандал начался с расследования о финансовых схемах Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая присуждает награды. Авторы расследования указали на расизм ассоциации: среди 87 ее членов нет ни одного темнокожего. Организаторы обещали исправить это упущение и произвести необходимые изменения как в самой организации, так и в индустрии в целом.

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