Том Круз с наградой «Золотой глобус» за роль в фильме «Магнолия», 2000 год | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер Том Круз отказался от наград «Золотого глобуса» после обвинений кинопремии в расизме и харассменте, пишет Super.

На фоне скандала актер вернул свои награды за лучшие мужские роли в «Джерри Магуайере» и «Рожденном четвертого июля», а также статуэтку за роль второго плана в «Магнолии».

Ранее деятельность организаторов кинопремии раскритиковали актриса Скарлетт Йоханссон и актер Марк Руффало, а также стриминг-сервисы Netflix и Amazon, которые уже отозвали все свои фильмы с номинаций на премию.