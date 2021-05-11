Американский актер Том Круз отказался от наград «Золотого глобуса» после обвинений кинопремии в расизме и харассменте, пишет Super.
На фоне скандала актер вернул свои награды за лучшие мужские роли в «Джерри Магуайере» и «Рожденном четвертого июля», а также статуэтку за роль второго плана в «Магнолии».
Ранее деятельность организаторов кинопремии раскритиковали актриса Скарлетт Йоханссон и актер Марк Руффало, а также стриминг-сервисы Netflix и Amazon, которые уже отозвали все свои фильмы с номинаций на премию.
Скандал начался с расследования о финансовых схемах Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), которая присуждает награды. Авторы расследования указали на расизм ассоциации: среди 87 ее членов нет ни одного темнокожего. Организаторы обещали исправить это упущение и произвести необходимые изменения как в самой организации, так и в индустрии в целом.