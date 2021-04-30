Герои «Черной вдовы» пригласили россиян на майские шашлыки

Студия Marvel представила трейлер фильма «Черная Вдова», получивший название «Приглашение на шашлыки».
В фильме супергероиня русского происхождения Наташа Романофф лицом к лицу встретится со своим прошлым. К ней присоединятся Елена (Флоренс Пью), Красный Страж (Дэвид Харбор) и Мелина (Рэйчел Вайс).
«Захватите уголь, мясо на мне. — передает в трейлере Вайс слова Дэвида Харбора, сыгравшего Красного стража. — Даже не знаю, это шифровка или что-то, связанное с майскими праздниками в России».
Изначально премьера фильма была назначена на весну 2020 года, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ее отложили на год. Новой датой выбрали 7 мая 2021 года, а позже стало известно, что первый показ опять перенесли, на этот раз на два месяца, — до 9 июля.
Кроме премьеры в кинотеатрах, Disney также собирается выпустить блокбастер одновременно на собственном стриминговом сервисе.