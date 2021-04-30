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30 апреля 2021, новость

Герои «Черной вдовы» пригласили россиян на майские шашлыки

В специальном предпраздничном трейлере Рэйчел Вайс обратилась к зрителям

Студия Marvel представила трейлер фильма «Черная Вдова», получивший название «Приглашение на шашлыки». 

Во время загрузки произошла ошибка.

В фильме супергероиня русского происхождения Наташа Романофф лицом к лицу встретится со своим прошлым. К ней присоединятся Елена (Флоренс Пью), Красный Страж (Дэвид Харбор) и Мелина (Рэйчел Вайс). 

«Захватите уголь, мясо на мне. — передает в трейлере Вайс слова Дэвида Харбора, сыгравшего Красного стража. — Даже не знаю, это шифровка или что-то, связанное с майскими праздниками в России».

Изначально премьера фильма была назначена на весну 2020 года, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ее отложили на год. Новой датой выбрали 7 мая 2021 года, а позже стало известно, что первый показ опять перенесли, на этот раз на два месяца, — до 9 июля.

Кроме премьеры в кинотеатрах, Disney также собирается выпустить блокбастер одновременно на собственном стриминговом сервисе.

Черная Вдова
2021/США16+боевикприключенияфантастика
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