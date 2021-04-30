Герои «Черной вдовы» пригласили россиян на майские шашлыки

«Захватите уголь, мясо на мне. — передает в трейлере Вайс слова Дэвида Харбора, сыгравшего Красного стража. — Даже не знаю, это шифровка или что-то, связанное с майскими праздниками в России».

«Захватите уголь, мясо на мне. — передает в трейлере Вайс слова Дэвида Харбора, сыгравшего Красного стража. — Даже не знаю, это шифровка или что-то, связанное с майскими праздниками в России».

Изначально премьера фильма была назначена на весну 2020 года, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, ее отложили на год. Новой датой выбрали 7 мая 2021 года, а позже стало известно, что первый показ опять перенесли, на этот раз на два месяца, — до 9 июля.