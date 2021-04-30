Кристен Стюарт снимется в фильме об эволюции человеческого тела

Кристен Стюарт | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Дэвид Кроненберг летом 2021 года начнет съемки нового фильма «Преступления будущего», сообщает Deadline.

В научно-фантастическом триллере снимутся Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт. Сценарий для фильма Кроненберг написал сам — впервые с выхода «Экзистенции» в 1999 году.

По сюжету фильма, человеческое тело в будущем эволюционирует — в нем начнут появляться новые органы. Главный герой фильма — художник Сол Тенсер, который решает удалить новыt органы и сделать из этого шоу для своих поклонников.

О своем грядущем амбициозном проекте Кроненберг говорит:

У меня есть с будущим несведенные счеты. Дэвид Кроненберг