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30 апреля 2021, новость

Кристен Стюарт снимется в фильме об эволюции человеческого тела

Режиссером и автором сценария нового фантастического триллера станет Дэвид Кроненберг
Кристен Стюарт | Источник: Legion-Media.ru

Режиссер Дэвид Кроненберг летом 2021 года начнет съемки нового фильма «Преступления будущего», сообщает Deadline.

В научно-фантастическом триллере снимутся Вигго Мортенсен, Леа Сейду и Кристен Стюарт. Сценарий для фильма Кроненберг написал сам — впервые с выхода «Экзистенции» в 1999 году.

По сюжету фильма, человеческое тело в будущем эволюционирует — в нем начнут появляться новые органы. Главный герой фильма — художник Сол Тенсер, который решает удалить новыt органы и сделать из этого шоу для своих поклонников.

О своем грядущем амбициозном проекте Кроненберг говорит:

У меня есть с будущим несведенные счеты.
Дэвид Кроненберг

В кастинге заявлены также Скотт Спидман, Лихи Корновски, Дон МакКеллар, Уэлкет Банг. Съемки «Преступлений будущего» пройдут в Греции.

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