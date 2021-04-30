Александр Петров пошутил о своем падении на красной дорожке ММКФ

29 апреля в Москве завершился 43-й международный кинофестиваль . В числе звезд, блиставших на красной дорожке торжественной церемонии закрытия, был и Александр Петров . Правда, его появление получилось небезупречным — актер поскользнулся на ковровом покрытии.

Несколько часов спустя Петров пошутил об инциденте, опубликовав в инстаграме видеосъемку того самого момента и сопроводив ироничным комментарием.

Напомним, Московский международный кинофестиваль проходил в Москве с 23 апреля. В конкурсную программу вошли четырнадцать фильмов из Германии, Индии, Греции, Румынии и многих других стран. Председателем жюри основного конкурса стал филиппинский режиссер Брийанте Мендоса, не присутствовавший на смотре из-за заражения коронавирусом. В жюри также вошли сербский актер Милош Бикович, бразильский режиссер Карим Айнуз, композитор Юрий Потеенко и режиссер Нигина Сайфуллаева из России.