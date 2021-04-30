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30 апреля 2021, новостьКрасная дорожка

Александр Петров пошутил о своем падении на красной дорожке ММКФ

Актер попал в неловкое положение на церемонии закрытия фестиваля

29 апреля в Москве завершился 43-й международный кинофестиваль. В числе звезд, блиставших на красной дорожке торжественной церемонии закрытия, был и Александр Петров. Правда, его появление получилось небезупречным — актер поскользнулся на ковровом покрытии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несколько часов спустя Петров пошутил об инциденте, опубликовав в инстаграме видеосъемку того самого момента и сопроводив ироничным комментарием.

Передал привет Андрею Миронову, кафедре сценического движения ГИТИСа и футбольной юности.
Александр Петров

Напомним, Московский международный кинофестиваль проходил в Москве с 23 апреля. В конкурсную программу вошли четырнадцать фильмов из Германии, Индии, Греции, Румынии и многих других стран. Председателем жюри основного конкурса стал филиппинский режиссер Брийанте Мендоса, не присутствовавший на смотре из-за заражения коронавирусом. В жюри также вошли сербский актер Милош Бикович, бразильский режиссер Карим Айнуз, композитор Юрий Потеенко и режиссер Нигина Сайфуллаева из России.

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 Смотрите полный список победителей ММКФ 2021.

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