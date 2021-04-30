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30 апреля 2021, фоторепортажСъемки

Звезда «Султана моего сердца» играет стюардессу: первые фото

Александра Никифорова и Даниил Страхов исполнят главные роли в сериале «Стюардесса»
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

В Москве стартовали съемки сериала «Стюардесса» с Александрой Никифоровой, Даниилом Страховым и Анатолием Белым в главных ролях.

Героиня нового многосерийного фильма телеканала «Россия» — стюардесса Мария (Никифорова), вынужденная оставить работу, чтобы посвятить себя семье. Однако «земная» жизнь приносит неприятные открытия. Мария вынуждена оставить мужа Алексея (Белый) и, забрав сына, уехать из Сургута в Москву, где она возвращается к своей «небесной» профессии. Впереди у нее — непростые отношения с командиром корабля Ждановым (Страхов) и борьба за собственное счастье.

В сериале в камео также появятся Чулпан Хаматова, Филипп Киркоров и Евгений Миронов. Режиссером драмы стал Дмитрий Черкасов («Вольная грамота», «Давай найдем друг друга»).

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