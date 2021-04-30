Звезда «Султана моего сердца» играет стюардессу: первые фото

Героиня нового многосерийного фильма телеканала «Россия» — стюардесса Мария (Никифорова), вынужденная оставить работу, чтобы посвятить себя семье. Однако «земная» жизнь приносит неприятные открытия. Мария вынуждена оставить мужа Алексея (Белый) и, забрав сына, уехать из Сургута в Москву, где она возвращается к своей «небесной» профессии. Впереди у нее — непростые отношения с командиром корабля Ждановым (Страхов) и борьба за собственное счастье.