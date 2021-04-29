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29 апреля 2021, фоторепортажСъемки

Удовиченко появится во втором сезоне «Мир! Дружба! Жвачка!»

Выход продолжения истории о подростках из 90-х ожидается в мае
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Телеканал ТНТ готовит к выходу второй сезон сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», ставшего одним из открытий прошлого года. Драма компании Good Story Media, показавшая девяностые глазами подростков и рассказавшая о взрослении в непростые для всей страны и целого поколения времена, получит продолжение уже в мае.

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К своим ролям в сериале вернутся Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов и Федор Рощин. Продолжатся сюжетные линии и героев Юрия Борисова, Никиты Павленко, Ксении Каталымовой, Степана Девонина и Артура Бесчастного. К квартету подростков примкнет новая героиня в исполнении звезды фильма «Маша» Полины Гухман, а актерский состав старшего поколения пополнили 66-летняя народная артистка России Лариса Удовиченко и Александр Половцев.

Действие новых серий продвинется ровно на год — в 1994-й: страну захлестнула волна финансовых пирамид, заводы постепенно переходят в частные руки, в городах орудуют преступные группировки, а семью Рябининых продолжает лихорадить после событий прошлого лета.

Главные герои — Санька, Вовка и Илюша — повзрослели, их проблемы стали серьезнее, а детские ожидания столкнулись с суровой реальностью нового времени. Теперь они собираются не на солнечной крыше, а в закрытом гараже, в то время как взрослые пытаются выбраться из личного кризиса и еще не подозревают о приближении кризиса экономического.

6.9
Мир! Дружба! Жвачка!
2020/Россия16+драмакомедиякриминал
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