Удовиченко появится во втором сезоне «Мир! Дружба! Жвачка!»

Телеканал ТНТ готовит к выходу второй сезон сериала « Мир! Дружба! Жвачка! », ставшего одним из открытий прошлого года. Драма компании Good Story Media, показавшая девяностые глазами подростков и рассказавшая о взрослении в непростые для всей страны и целого поколения времена, получит продолжение уже в мае.

Действие новых серий продвинется ровно на год — в 1994-й: страну захлестнула волна финансовых пирамид, заводы постепенно переходят в частные руки, в городах орудуют преступные группировки, а семью Рябининых продолжает лихорадить после событий прошлого лета.

Главные герои — Санька, Вовка и Илюша — повзрослели, их проблемы стали серьезнее, а детские ожидания столкнулись с суровой реальностью нового времени. Теперь они собираются не на солнечной крыше, а в закрытом гараже, в то время как взрослые пытаются выбраться из личного кризиса и еще не подозревают о приближении кризиса экономического.