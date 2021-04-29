Волкова, Климова, Кока, Лобода на премьере фильма с Реввой

Действие сюжета развернется в 1980 году, в разгар эпохальной московской Олимпиады. В центре событий на этот раз окажется не Саня Рубинштейн, а Вова, которого, впрочем, вновь сыграет Александр Ревва. Пока вся страна следит за перипетиями главного спортивного события, Вова Рубинштейн переодевается в звезд советской эстрады и дает концерты, пытаясь заработать на доверчивых согражданах.