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29 апреля 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Волкова, Климова, Кока, Лобода на премьере фильма с Реввой

В рамках ММКФ состоялся звездный показ «Прабабушки легкого поведения»
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фотографий
35
фотографий
35
фотографий

Приквел серии фильмов Марюса Вайсберга о бабушке легкого поведения — комедию «Прабабушка легкого поведения. Начало» показали первым зрителям в рамках программы Московского международного кинофестиваля. Картину представили режиссер и актеры — Наталья Бардо, Наталья Ионова, Александр Ревва, Максим Лагашкин.

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Выход фильма на экраны поддержали звезды российского кино и шоу-бизнеса: Екатерина Климова, Екатерина Волкова, Светлана Лобода, Филипп Киркоров, Петр Буслов, Алексей Чадов, Гарик Харламов и Тимур БатрутдиновКлава Кока, Валерия, Иосиф Пригожин и многие другие.

Действие сюжета развернется в 1980 году, в разгар эпохальной московской Олимпиады. В центре событий на этот раз окажется не Саня Рубинштейн, а Вова, которого, впрочем, вновь сыграет Александр Ревва. Пока вся страна следит за перипетиями главного спортивного события, Вова Рубинштейн переодевается в звезд советской эстрады и дает концерты, пытаясь заработать на доверчивых согражданах. 

На одном из таких концертов его разоблачают сотрудники КГБ и вербуют как агента под прикрытием. Вове, если он не хочет очутиться за решеткой, придется с головой броситься в пучину шпионских страстей Москвы 80-х... в образе валютной проститутки Луизы Карповны Рубинштейн.

В широкий прокат «Прабабушка легкого поведения. Начало» выйдет 6 мая.

Прабабушка легкого поведения. Начало
2021/Россия16+комедия
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