Николь Кидман сыграла русскую эмигрантку Машу в новом сериале

Стриминг-сервис Hulu опубликовал трейлер мини-сериала « Девять незнакомцев » с Николь Кидман в главной роли. Тизер шоу появился в интернете.

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Многосерийный фильм снят по мотивам одноименного бестселлера писательницы Лианы Мориарти, автора телесериала « Большая маленькая ложь », в котором Кидман также исполнила главную роль. В проекте «Девять незнакомцев» актриса перевоплотилась в русскую эмигрантку Машу.