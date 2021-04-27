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27 апреля 2021, Lenta.Ruновость

Николь Кидман сыграла русскую эмигрантку Машу в новом сериале

Актриса появится в новом мини-сериале по бестселлеру автора «Большой маленькой лжи»

Стриминг-сервис Hulu опубликовал трейлер мини-сериала «Девять незнакомцев» с Николь Кидман в главной роли. Тизер шоу появился в интернете.

Во время загрузки произошла ошибка.

Многосерийный фильм снят по мотивам одноименного бестселлера писательницы Лианы Мориарти, автора телесериала «Большая маленькая ложь», в котором Кидман также исполнила главную роль. В проекте «Девять незнакомцев» актриса перевоплотилась в русскую эмигрантку Машу.

Сериал расскажет о жителях мегаполиса, приехавших отдохнуть и вылечиться от городского стресса в пансионате «Транкиллум-Хаус», которым управляет героиня Кидман. Однако методы Маши радикально отличаются от традиционных.

В сериале, помимо Кидман, снялись Люк Эванс, Мелисса МакКарти, Майкл Шеннон и другие. Постановщиком проекта выступил Джонатан Левин, режиссер шоу «Раш», фильмов «Жизнь прекрасна» и «Тепло наших тел». Дата премьеры пока неизвестна.

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Николь Кидман
Nicole Kidman
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