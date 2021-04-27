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27 апреля 2021, Газета.Ruновость

ДиКаприо сыграет главную роль в ремейке взявшего «Оскар» фильма

Продюсерская компания актера получила права на драму Томаса Винтерберга «Еще по одной»
Леонардо ДиКаприо | Источник: Rex / Fotodom.ru

Леонардо ДиКаприо назван в качестве исполнителя главной роли в американском ремейке датского фильма «Еще по одной», сообщают «Вести.Ru».

Фильм Томаса Винтерберга на минувшей церемонии вручения премии «Оскар» получил награду как лучший фильм на иностранном языке. Главную роль в картине, посвященной четырем друзьям, переживающим кризис среднего возраста, сыграл Мадс Миккельсен.

8.1
Еще по одной
2020/Дания, Нидерланды, Швеция18+драмакомедия
Моя оценка

Свой фильм Винтерберг посвятил погибшей в автокатастрофе дочери, которая изначально должна была исполнить главную роль в картине. Об этом рассказал сам режиссер в своей трогательной благодарственной речи после вручения награды.

Кроме того, Винтерберг, возможно, станет продюсером американского ремейка фильма, права на который выкупила компания ДиКаприо.

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99 р.
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