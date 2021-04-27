ДиКаприо сыграет главную роль в ремейке взявшего «Оскар» фильма

Леонардо ДиКаприо назван в качестве исполнителя главной роли в американском ремейке датского фильма «Еще по одной», сообщают «Вести.Ru».

Фильм Томаса Винтерберга на минувшей церемонии вручения премии «Оскар» получил награду как лучший фильм на иностранном языке. Главную роль в картине, посвященной четырем друзьям, переживающим кризис среднего возраста, сыграл Мадс Миккельсен.

Свой фильм Винтерберг посвятил погибшей в автокатастрофе дочери, которая изначально должна была исполнить главную роль в картине. Об этом рассказал сам режиссер в своей трогательной благодарственной речи после вручения награды.