Адвокат Трампа получил «Золотую малину» за появление в «Борате»

Руди Джулиани | Источник: Legion-Media.ru

Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани получил «Золотую малину» за невольное появление в фильме «Борат 2» Саши Барона Коэна. Видео с объявлением лауреатов было опубликовано на видеоканале организатора Razzie Channel.

Джулиани получил звание худшего актера второго плана. В сообщении на сайте Razzie Awards говорится:

Руди Джулиани с двумя номинациями — худший актер второго плана и худшая экранная постановка, — за свое жуткое камео в роли самого себя в фильме «Борат 2».

6.9 Борат 2 2020 / США 18+ комедия Моя оценка Хочу посмотреть

В картине Коэна были использованы фрагменты постановочного интервью с Джулиани. В своей сцене адвокат Трампа дает интервью дочери Бората Тутар, которая выдает себя за журналистку. После этого он приглашает ее к себе в номер, где похлопывает девушку по спине, а также просит дать ему номер телефона и адрес. Затем в комнату врывается персонаж Саши Барона Коэна в женском нижнем белье и кричит: «Ей 15 лет! Она слишком стара для вас!»

Джулиани написал на своей странице в Twitter, что эпизод «полностью сфабрикован», и назвал Коэна лжецом.

«Золотую малину» в номинации «Худший фильм» получила картина «Абсолютное доказательство» 2021 года о якобы имевших место махинациях с целью повлиять на выборы в США. Снявший картину и исполнивший в ней главную роль Майк Линделл победил также в номинации «Худшая главная мужская роль».

Фильм «Мьюзик», ставший режиссерским дебютом певицы Сиа, получил сразу три антинаграды — за худшую главную женскую роль (Кейт Хадсон), за худшую женскую роль второго плана (Мэдди Зиглер) и за худшую режиссерскую работу.

4.6 Мьюзик 2021 / США 16+ драма мюзикл Моя оценка Хочу посмотреть