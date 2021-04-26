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26 апреля 2021, Lenta.Ruновость

Адвокат Трампа получил «Золотую малину» за появление в «Борате»

«Победителей» антипремии по традиции назвали за сутки до церемонии «Оскар»
Руди Джулиани | Источник: Legion-Media.ru

Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат экс-президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани получил «Золотую малину» за невольное появление в фильме «Борат 2» Саши Барона Коэна. Видео с объявлением лауреатов было опубликовано на видеоканале организатора Razzie Channel.

Джулиани получил звание худшего актера второго плана. В сообщении на сайте Razzie Awards говорится:

Руди Джулиани с двумя номинациями — худший актер второго плана и худшая экранная постановка, — за свое жуткое камео в роли самого себя в фильме «Борат 2».
6.9
Борат 2
2020/США18+комедия
Моя оценка

В картине Коэна были использованы фрагменты постановочного интервью с Джулиани. В своей сцене адвокат Трампа дает интервью дочери Бората Тутар, которая выдает себя за журналистку. После этого он приглашает ее к себе в номер, где похлопывает девушку по спине, а также просит дать ему номер телефона и адрес. Затем в комнату врывается персонаж Саши Барона Коэна в женском нижнем белье и кричит: «Ей 15 лет! Она слишком стара для вас!»

Джулиани написал на своей странице в Twitter, что эпизод «полностью сфабрикован», и назвал Коэна лжецом.

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«Золотую малину» в номинации «Худший фильм» получила картина «Абсолютное доказательство» 2021 года о якобы имевших место махинациях с целью повлиять на выборы в США. Снявший картину и исполнивший в ней главную роль Майк Линделл победил также в номинации «Худшая главная мужская роль».

Напомним, номинанты на антипремию были названы в марте. В категории «Худший фильм», помимо «Абсолютного доказательства», были представлены картины «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «365 дней», «Остров фантазий», «Мьюзик». За звание худшего актера боролись Роберт Дауни-младшийАдам Сэндлер («Хэллоуин Хьюби»), Микеле Морроне («365 дней»), Майк Линделл («Абсолютное доказательство») и Дэвид Спейд («Не та девушка»).

Фильм «Мьюзик», ставший режиссерским дебютом певицы Сиа, получил сразу три антинаграды — за худшую главную женскую роль (Кейт Хадсон), за худшую женскую роль второго плана (Мэдди Зиглер) и за худшую режиссерскую работу.

4.6
Мьюзик
2021/США16+драмамюзикл
Моя оценка

Премию «Золотая малина» учредили в 1980 году. Номинантов ежегодно выбирает одноименный фонд, в который входят около 700 человек из США и еще 19 стран. Статуэтка представляет собой пластиковую модель ягоды, покрытую краской золотистого цвета, ее стоимость не превышает пяти долларов. По традиции, «победителей» премии объявили за сутки до церемонии вручения «Оскара».

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