Кейт Уинслет рассказала о «тайной» кинокарьере 20-летней дочери

Кейт Уинслет стала гостьей ток-шоу Lorraine, в ходе которого рассказала, что ее 20-летняя дочь Миа Триплтон пошла по ее стопам. В настоящее время девушка находится в Чехии, где пройдут съемки нового мини-сериала с ее участием.
Уинслет подчеркнула, что все свои роли, в том числе главную роль в триллере «Тени», Миа получила собственными силами: отвечающие за кастинг работники не знали о ее родственной связи с голливудской звездой.
Что было действительно хорошо для нее, так это то, что у нее другая фамилия. Люди, проводившие прослушивание, даже не подозревали, что она моя дочь. Это был мой главный страх, и, конечно, это было очень важно для ее самооценки.
Миа Триплтон — дочь Кейт Уинслет от брака с режиссером Джимом Триплтоном, распавшегося в 2001 году. У актрисы также есть 17-летний сын Джо от режиссера Сэма Мендеса и 7-летний сын Беар Блэйз от Неда Рокнролла.