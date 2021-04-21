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21 апреля 2021, Кино Mail.ruновость

Кейт Уинслет рассказала о «тайной» кинокарьере 20-летней дочери

Актриса подчеркнула, что мало кто догадывается об их с Мией родственной связи

Кейт Уинслет стала гостьей ток-шоу Lorraine, в ходе которого рассказала, что ее 20-летняя дочь Миа Триплтон пошла по ее стопам. В настоящее время девушка находится в Чехии, где пройдут съемки нового мини-сериала с ее участием.

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Миа Триплтон в фильме «Тени»

Уинслет подчеркнула, что все свои роли, в том числе главную роль в триллере «Тени», Миа получила собственными силами: отвечающие за кастинг работники не знали о ее родственной связи с голливудской звездой.

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Миа Триплтон (слева) и Лола Петикрю в триллере «Тени»
Что было действительно хорошо для нее, так это то, что у нее другая фамилия. Люди, проводившие прослушивание, даже не подозревали, что она моя дочь. Это был мой главный страх, и, конечно, это было очень важно для ее самооценки.
Кейт Уинслет

Миа Триплтон — дочь Кейт Уинслет от брака с режиссером Джимом Триплтоном, распавшегося в 2001 году. У актрисы также есть 17-летний сын Джо от режиссера Сэма Мендеса и 7-летний сын Беар Блэйз от Неда Рокнролла.

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