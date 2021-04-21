Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
21 апреля 2021, Lenta.Ruновость

Академик «Оскара» назвал вероятного победителя премии

Александр Роднянский подчеркнул, что выбор претендентов в этом году очень необычен
Кадр из фильма «Земля кочевников»

Российский продюсер и член Американской академии кинематографических искусств и наук Александр Роднянский назвал вероятного победителя премии «Оскар». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По мнению кинематографиста, главный приз возьмет фильм «Земля кочевников», в то время как исполнительнице главной роли Фрэнсис МакДорманд наверняка вручат уже третью золотую статуэтку. Продюсер отметил, что лучшей международной картиной объявят «Еще по одной» Томаса Винтерберга.

Новость
Фильм Кончаловского с Высоцкой лишили шанса на «Оскар»
Вообще выбор фильмов в этом году очень необычен. Это как будто программа какого-то фестиваля независимого кино: ведь из-за пандемии крупные студии отложили большинство релизов до следующего года.
Александр Роднянский

Ранее Американская академия кинематографических искусств и наук назвала претендентов на 93-ю премию «Оскар». Актриса Приянка Чопра и музыкант Ник Джонас огласили имена кандидатов во время онлайн-трансляциии.

Церемония награждения победителей пройдет 25 апреля в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Изначально мероприятие планировалось организовать 28 февраля, однако его решили перенести из-за пандемии коронавируса.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Земля кочевников
Фрэнсис МакДорманд
Frances McDormand
Брэд Питт и Зендая станут ведущими церемонии «Оскар 2021»
Александр Роднянский
1 р.
Еще по одной
Назван лучший фильм года по версии Британской академии кино
Церемония вручения премии «Оскар» пройдет в очном формате
Фильм Кончаловского с Высоцкой лишили шанса на «Оскар»
От Боузмана до «Манка»: полный список номинантов «Оскара 2021»
Зеллвегер, Хайек, Кидман: звезды на премии «Золотой глобус 2021»
От Высоцкой до Йовович: актрисы, которых снимают мужья-режиссеры
Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
От Кидман до «Великой»: номинанты премии «Золотой глобус 2021»
Фильм Кончаловского с Высоцкой вошел в лонг-лист «Оскара»
Высоцкая высказалась о шансах «Дорогих товарищей!» на «Оскар»
Роднянский рассказал, как Балагов стал режиссером сериала HBO
«Чудо-женщину: 1984» выдвинули на «Оскар» во всех категориях
Назван лучший фильм года по версии Европейской киноакадемии
Россия отправит на «Оскар» фильм Кончаловского с Высоцкой
Гришаева с семьей, Судзиловская, Табаков на кинопремьере
Звезду «Черной Пантеры» посмертно выдвинут на «Оскар»
Шпица, Лядова, Фандера: звезды на открытии «Кинотавра 2020»
Фильмы для «Оскара» станут отбирать по новым правилам
Бланшетт, Суинтон, сын Делона на открытии фестиваля в Венеции
Боярская и Рогожкина снимаются в новом сериале: первые кадры
Звезда «Унесенных ветром» Оливия Де Хэвилленд отметила 104-летие
«Оскар 2021» перенесли на два месяца
«Оскар 2021» могут перенести из-за пандемии коронавируса
Правила отбора фильмов на «Оскар» изменят из-за коронавируса
«Сваты» вернулись, «Паразиты» победили: киноновости недели
Киркоров показал селфи с Питтом на премии «Оскар»
Кардашьян и победители «Оскара» на вечеринке в честь премии
Хоакин Феникс не смотрел фильм с Хитом Леджером в роли Джокера
Российская певица рассказала о выступлении на «Оскаре»
Зеллвегер, Питт, Ривз с мамой: гости и триумфаторы «Оскара 2020»
Вернувшийся Нео, танцующий Фродо: киноновости недели
Главные победители «Оскара» за всю историю: 85 роскошных фото
Умный бюстгальтер и круиз: что подарят номинантам «Оскара»
Шпица и Хакамада на премьере фильма с Денев в Москве
Машкова, Михалкова, Толстоганова на открытии фестиваля в Москве
Питт, ДиКаприо, Терон: все звезды на ланче в честь «Оскара»
Российские зрители выбрали своих победителей «Оскара 2020»
Машков назвал безобразием непопадание «Дылды» на «Оскар»
Лопез и дочь Деппа снялись для голливудского выпуска журнала
«Оскар 2020» пройдет без ведущего
Российский фильм вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Адам Сэндлер пригрозил плохим фильмом, если ему не дадут «Оскар»
Лопез, Йоханссон, Лорен: звезды и легенды на почетном «Оскаре»
От Траволты до Скорсезе: все звезды на красной дорожке в Риме
Стало известно, какой русский фильм попробует завоевать «Оскар»
Брэд Питт не хочет бороться за «Оскар»
Назван главный претендент на «Оскар» среди актеров
Козловский закончил фильм с Акиньшиной о Чернобыле: новые кадры
Петров ожидает, что «Текст» с его участием выдвинут на «Оскар»
Новые трейлеры
МУР-МУР
Трейлер
Секреты семейной жизни
Трейлер
Хрустальный
Трейлер
Тед Лассо
Трейлер (англ.)
Любовь, смерть и роботы
Любовь, смерть и роботы (2 сезон) — Дублированный трейлер
Шан-Чи и легенда Десяти колец
Дублированный тизер
Аннетт
Трейлер (англ.)
Пила: Спираль
Дублированный трейлер №2
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Песню из «Друзей» превратили в «гимн печали» (видео) Неожиданный кавер
Популярные темы на «Детях»
А вы покупаете новое детям или бу? 150
Козе Агате посвящается…))) 129
Куд куда вы откуда и куда ) 108
Не пригласили на ДР 82
Здоровье
Кардиолог рассказала о способе избавиться от давления без таблеток Поможет правильное дыхание.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь