Проклова вернется в шоу Кудрявцевой, чтобы раскрыть всю правду

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Героиней нового выпуска шоу «Секрет на миллион» стала Елена Проклова.

Четыре года назад советская и российская актриса уже приходила в студию программы Леры Кудрявцевой, однако тогда она сожгла конверт с самым страшным секретом, отказавшись отвечать на самый главный вопрос ведущей. Теперь она вернется, чтобы рассказать всю правду, которую скрывала все эти годы. Как видно на фото со съемок, беседуя с Кудрявцевой, актриса не смогла сдержать слез.

Напомним, в откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой четыре года назад актриса рассказала, как разводилась со вторым мужем, как потеряла близнецов и кого она винит в их смерти. А также она раскрыла подробности своих отношений с дочерью и третьим мужем.

«Секрет на миллион» выходит на НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Татьяна Навка, Маша Малиновская, Анастасия Волочкова и другие российские звезды.