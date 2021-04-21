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21 апреля 2021, Кино Mail.ruновостьСъемки

Проклова вернется в шоу Кудрявцевой, чтобы раскрыть всю правду

Четыре года назад актриса уже побывала в студии «Секрета на миллион», но сожгла конверт с главным вопросом
6
фотографий
6
фотографий

Героиней нового выпуска шоу «Секрет на миллион» стала Елена Проклова.

Четыре года назад советская и российская актриса уже приходила в студию программы Леры Кудрявцевой, однако тогда она сожгла конверт с самым страшным секретом, отказавшись отвечать на самый главный вопрос ведущей. Теперь она вернется, чтобы рассказать всю правду, которую скрывала все эти годы. Как видно на фото со съемок, беседуя с Кудрявцевой, актриса не смогла сдержать слез.

Напомним, в откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой четыре года назад актриса рассказала, как разводилась со вторым мужем, как потеряла близнецов и кого она винит в их смерти. А также она раскрыла подробности своих отношений с дочерью и третьим мужем.

4.1
Секрет на миллион
2016/Россия16+ток-шоуразвлекательное
Моя оценка

«Секрет на миллион» выходит на НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Татьяна НавкаМаша Малиновская, Анастасия Волочкова и другие российские звезды.

Новый выпуск шоу «Секрет на миллион» выйдет на канале НТВ 24 апреля в 21.15.

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