Семенович и Курцын представили совместный фильм

Главный герой фильма «Любовь и монстры» Юра Скворцов приезжает на болгарский курорт, чтобы залечить душевные раны. Здесь есть все, что ему нужно, — теплое море, жаркое солнце, красивая девушка в полицейской форме и много вина. Вот только Скворцов не предполагал, ему придется вступить в схватку с неведомыми чудовищами, угрожающими всему живому. К счастью, у них есть одно слабое место — алкоголь для них яд.