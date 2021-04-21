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21 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Семенович и Курцын представили совместный фильм

Актеры посетили премьеру комедии «Любовь и монстры»
30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фантастической комедии «Любовь и монстры». Новый фильм со своим участием представили Роман Курцын, Анна Семенович, Ян Цапник, Вячеслав Манучаров и другие. Также по красной дорожке прошли Екатерина Краснер, для которой фильм стал дебютной режиссерской работой, продюсеры Ефим Любинский и Алексей Рязанцев.

Исполнительница главной женской роли, болгарская актриса Лорина Камбурова не смогла присутствовать на премьере — коллеги по съемкам позвонили ей со сцены в ходе премьеры и пожелали скорейшего выздоровления.

Первыми зрителями стали Ирина Безрукова, Дана Борисова с дочерью Полиной, Александр Носик, Даниил Белых, Родион Газманов и многие другие знаменитости.

Любовь и монстры
2021/Россия16+комедия

Главный герой фильма «Любовь и монстры» Юра Скворцов приезжает на болгарский курорт, чтобы залечить душевные раны. Здесь есть все, что ему нужно, — теплое море, жаркое солнце, красивая девушка в полицейской форме и много вина. Вот только Скворцов не предполагал, ему придется вступить в схватку с неведомыми чудовищами, угрожающими всему живому. К счастью, у них есть одно слабое место — алкоголь для них яд.

В широкий прокат новая комедия с Романом Курцыным выходит 22 апреля.

Семенович в мини, пьяный Курцын и чудовища
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