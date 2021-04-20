Майкл Китон снова сыграет Бэтмена 30 лет спустя

Съемки фильма «Флэш» начались в Лондоне 19 апреля. Еще в марте Китон сомневался в том, что вернется к роли, — он переживал из-за пандемии коронавируса. «Я встревожен. Я слежу за ситуацией с коронавирусом в Великобритании больше, чем за чем бы то ни было еще. От этого все будет зависеть», — говорил он в интервью.