Кристиан Бэйл побрился налысо ради роли

Кристиан Бэйл сильно похудел и обрил голову ради роли в блокбастере «Тор: Любовь и гром». Папарацци сфотографировали 47-летнего актера во время семейной прогулки на пляже Палм-Бич в Австралии, где сейчас проходят съемки. Поклонники, увидевшие снимки Бэйла, забеспокоились и решили, что он выглядит болезненно худым. «Погодите, Бэйл всего на пару лет старше меня? А выглядит как я 20 лет назад», — написал один из пользователей.

Для Кристиана Бэйла набирать или сбрасывать вес для роли — обычное дело. Например, для фильма «Машинист» он скинул 28 кг, а для роли вице-президента США Дика Чейни в байопике «Власть» набрал 20 кг. В 2019 году актер рассказал, что беспокоится о своем здоровье и больше не будет экспериментировать со своим телом. Однако вскоре после этого сбросил 18 кг для проекта «Ford против Ferrari». А в феврале 2021 года неузнаваемого актера заметили в компании Джона Дэвида Вашингтона и Марго Робби на съемках комедии Дэвида О. Рассела под рабочим названием «Амстердам».