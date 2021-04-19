Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
19 апреля 2021, Кино Mail.ruновостьСъемки

Кристиан Бэйл побрился налысо ради роли

Голливудский актер попал в объективы фотографов в Австралии, где проходят съемки нового «Тора»

Кристиан Бэйл сильно похудел и обрил голову ради роли в блокбастере «Тор: Любовь и гром». Папарацци сфотографировали 47-летнего актера во время семейной прогулки на пляже Палм-Бич в Австралии, где сейчас проходят съемки. Поклонники, увидевшие снимки Бэйла, забеспокоились и решили, что он выглядит болезненно худым. «Погодите, Бэйл всего на пару лет старше меня? А выглядит как я 20 лет назад», — написал один из пользователей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Кристиана Бэйла набирать или сбрасывать вес для роли — обычное дело. Например, для фильма «Машинист» он скинул 28 кг, а для роли вице-президента США Дика Чейни в байопике «Власть» набрал 20 кг. В 2019 году актер рассказал, что беспокоится о своем здоровье и больше не будет экспериментировать со своим телом. Однако вскоре после этого сбросил 18 кг для проекта «Ford против Ferrari». А в феврале 2021 года неузнаваемого актера заметили в компании Джона Дэвида Вашингтона и Марго Робби на съемках комедии Дэвида О. Рассела под рабочим названием «Амстердам».

Фантастический боевик Тайки Вайтити «Тор: Любовь и гром» — это четвертый «сольник» про скандинавского бога в киновселенной Marvel. Картина расскажет о судьбе Тора и его друзей после событий фильма «Мстители: Финал». Кристиан Бэйл сыграет в ней злодея Горра Убийцу богов. Фильм выйдет в прокат 6 мая 2022 года.

Тор: Любовь и гром
2022/СШАфантастикафэнтези
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Тор: Любовь и гром
Кристиан Бэйл
Christian Bale
Как снимали «Великого» с Джонни Деппом: фото с площадки
Цыганов стал любовником Лядовой в сериале: фото со съемок
Любовь Толкалина показала «беременный» живот на съемках
Ляйсан Утяшева пришла в шоу «Ты — топ-модель!»
Моника Беллуччи играет колдунью: первые фото в образе
Ольга Бузова пришла на съемки КВН
Топалов и Лазарев воссоединились на съемках музыкального шоу
Леди Гага в свадебном платье снимается в фильме «Гуччи»
Порошина и Балуев вместе снялись в сериале: первые кадры
70-летний Билл Мюррей рассказал о мучениях на съемках
Подкаминская, Панкратов-Черный и другие на съемках «ИП Пироговой»
Популярная певица едва не сорвала съемки «Орла и решки»
14-летняя дочь Началовой пришла в студию шоу «Модный приговор»
Новый снимок Кристен Стюарт в образе Дианы разочаровал соцсети
Бондарчук и Хаматова играют супружескую пару: фото с площадки
Воля, Самбурская, Сысоева снимаются в новогодней комедии
Бен Аффлек снимается у Джорджа Клуни: кадры с площадки
Ефремов и Старшенбаум играют мужа и жену: кадры со съемок
Кудрявцева назвала причину своей госпитализации
Кяро снимается в новом фильме Оганесяна: первые фото
Пересильд и Бурковский снялись вместе: первые кадры
Воробьев рассказал о съемках в роли будущего президента России
Стартовали съемки фильма с Лоу и дочерью Йовович
Сыгравший Чикатило Нагиев высказался о своей роли
Эксперты назвали лучшего Бэтмена в кино
Сябитова рассказала о поведении Моргенштерна за кадром шоу
49-летний Лето «состарился» для роли: первые фото
Максим Матвеев показал себя на съемках второго сезона «Триггера»
Нонна Гришаева отправится на Луну: первые фото со съемок сериала
Съемки нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном завершились
40-летний Маколей Калкин впервые снимается в сериале
Гузеева снимается в новом телешоу: первые фото
«Сидел на рисе и воде»: Прилучный похудел на 12 кг ради роли
Петров впервые показал себя в образе Есенина
Голубые глаза, золотые волосы: Деревянко удивил новым образом
Леди Гага и Адам Драйвер играют супругов: первые фото со съемок
Хлынина снимается в образе будущей императрицы: первые фото
Утяшева, Караулова и Чумаков вместе снялись в музыкальном шоу
Брэд Питт в окровавленной одежде был замечен на съемках
Утяшева, Дружинин и Мигель вернулись к съемкам «Танцев»
Навка и муж Заворотнюк снялись в американском фильме о России
Мороз показала фото с отцом-режиссером на съемках «Содержанок»
Снигирь и Вдовиченков играют родителей Чука и Гека: первые фото
85-летняя Дружинина рассказала о неприязни к Тихонову на пробах
Звезды «Гарри Поттера» и «Властелина колец» впервые объединились
Порошина и Аверин снимаются в «Склифосовском»: фото с площадки
Крид, Нагиев, Лобода на съемках шоу «Голос. Дети»: первые фото
Неузнаваемые Марго Робби и Кристиан Бэйл снова снимаются вместе
Олеся Судзиловская примерила форму на съемках нового сериала
Подкаминская стала женой олигарха в новом сериале: первые фото
Новые трейлеры
Аннетт
Трейлер (англ.)
Пила: Спираль
Дублированный трейлер №2
Декабрь
Тизер
Форсаж 9
Дублированный трейлер №2
Телохранитель жены киллера
Дублированный трейлер
Армия мертвецов
Дублированный трейлер
Сокол и Зимний солдат
Трейлер (англ.)
Великий
Дублированный трейлер №2
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Джанабаева показала первое фото новорожденной дочери от Меладзе Звезды стали родителями 12 апреля
Леди
Татьяна Брухунова вернула в моду 90-е Молодая жена Петросяна показала образ в ретростиле
Hi-Tech
Из космоса прислали странный снимок. Что это Удивительные дуги и полумесяцы в космосе
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь