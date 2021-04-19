Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
19 апреля 2021, Lenta.Ruновость

19-летняя звезда «Папиных дочек» нашла работу в фитнес-клубе

Екатерина Старшова давно отказалась от съемок и светских мероприятий
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Звезда российского сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова, исполнившая роль Пуговки, вместо актерской карьеры поступила два года назад на факультет фундаментальной медицины МГУ и нашла работу в фитнес-клубе. Об этом пишет StarHit.

В будущем Старшова планирует работать в аптеке, а пока устроилась на работу в один из столичных фитнес-клубов преподавателем растяжки. По словам 19-летней девушки, она хочет обрести финансовую независимость от родителей. Она объяснила свой выбор:

Новость
От Пуговки до Полежайкина: звезды «Папиных дочек» тогда и сейчас
Я могла бы пойти на режиссуру или актерское мастерство, но в итоге решила, что все это не мое. Играть в кино можно и без актерского образования.
Екатерина Старшова

Старшова отметила, что давно отказалась от съемок и светских мероприятий. Свое время она посвящает учебе, работе и своему молодому человеку по имени Василий, с которым познакомилась еще в детстве на занятиях по фигурному катанию. «В какой-то момент поняли, что интересно вместе проводить время не только на льду. Стали встречаться чаще, в итоге дружеская история переросла в нечто большее», — поделилась девушка.

В 2020 году другая звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова вышла замуж за тренера по фигурному катанию Илью Авербуха. Пара впервые рассказала о своих отношениях в сентябре, появившись в шоу «Вечерний Ургант». Авербух заявил, что они с Арзамасовой не хотели афишировать свои отношения, однако ради передачи решили сделать исключение.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Екатерина Старшова
Папины дочки
Брыльска сомневается в популярности голливудской «Иронии судьбы»
Топалов и Лазарев воссоединились на съемках музыкального шоу
70-летний Билл Мюррей рассказал о мучениях на съемках
Глаза Гузеевой, наряд Гурченко: идеальная советская киногероиня
Самая влиятельная блондинка Голливуда: Риз Уизерспун — 45
Названа самая узнаваемая песня из советского кино
В форме сердца: самые запоминающиеся поцелуи из кино
51-летняя Меньшова объяснила свой провал в «Танцах со звездами»
Стало известно, кто уговорил Джулию Робертс сняться в «Друзьях»
Лопез и Макконахи воссоединились в честь 20-летия общего фильма
Путин предложил ввести уроки кино в школах
5-летний участник «Лучше всех!» получил роль в «Ну, погоди!»
Ирина Апексимова отметила 55-летие
Любимые киногерои отмечают Новый год: атмосферное видео
Звезда «Папиных дочек» поблагодарила за поддержку после свадьбы
Мирослава Карпович в новой роли: смотрите обращение актрисы
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут»
Названа самая узнаваемая киноцитата
Мэттью Макконахи — 51: лучшие роли главного красавчика Голливуда
Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати и Крида
13 жутких детей: актеры из популярных хорроров тогда и сейчас
Звезды «Улиц разбитых фонарей» воссоединились на съемках
Обаяние и порок: 12 выдающихся ролей Никиты Михалкова
Звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова заразилась коронавирусом
Дима Билан записал песню крокодила Гены для «Союзмультфильма»
Про Чебурашку снимут полнометражный фильм
Названа самая любимая у россиян картина «Мосфильма»
«Это уже отвратительно»: Безруков — о продолжении «Бригады»
Арзамасова воссоединилась с экранным папой на съемках
Валентин Гафт отметит 85-летие в кругу семьи
Тогда и сейчас: какими стали звезды, снимающиеся со школьных лет
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро
Андрейченко показала архивные кадры со съемок с Абдуловым
Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью
Звезда «Сверхъестественного» снимется в «Пацанах»
От Пуговки до Полежайкина: звезды «Папиных дочек» тогда и сейчас
Безрукова рассказала, как Жигунов чуть не погиб на съемках
Звезда «Папиных дочек» рассказала о первом поцелуе на съемках
30 лет фильму «Привидение»: малоизвестные факты и знаковые кадры
Лера Кудрявцева показала себя на съемках 22-летней давности
Звезда «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу
Казанова и Дубцова вспомнили «Фабрику звезд» в шоу Галкина
Безруков поделился в сети редкими фото со съемок «Бригады»
Внучки Машкова получили свои первые роли в сериале
Киногид по России: 40 самых колоритных и завораживающих кадров
Рэдклифф рассказал об отношениях с друзьями из «Гарри Поттера»
Звезды «Папиных дочек» воссоединились через 7 лет после съемок
Повзрослевшая Маша из «Ворониных» рассказала о съемках и образе
От Орейро до Ролле: что стало с актрисами любимых мыльных опер
Секс-символ советского кино: Светлане Светличной — 80
Новые трейлеры
Пила: Спираль
Дублированный трейлер №2
Декабрь
Тизер
Форсаж 9
Дублированный трейлер №2
Телохранитель жены киллера
Дублированный трейлер
Армия мертвецов
Дублированный трейлер
Сокол и Зимний солдат
Трейлер (англ.)
Великий
Дублированный трейлер №2
Наследие Юпитера
Трейлер (дубл.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
Отпуск с дочкой мужа. 869
Кто пролетел с Турцией 571
Вторник, картинки. Апрель 509
Забавные картинки 371
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь