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17 апреля 2021, Lenta.Ruновость

Родственники Гуччи оскорбились новым фильмом о его убийстве

Представители семьи в том числе недовольны выбором артистов, среди которых Джаред Лето, Аль Пачино и Леди Гага
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8
фотографий
8
фотографий

Родственники покойного главы модного дома Маурицио Гуччи оскорбились грядущим фильмом о его убийстве. Об этом сообщает Associated Press.

Троюродная сестра убитого в 1995 году предпринимателя высказалась о создании картины. «Мы очень разочарованы. Я говорю от лица всей семьи. Они крадут семейную идентичность, чтобы получить прибыль. Есть границы, которые нельзя переходить», — объяснила Патриция Гуччи.

Отмечается, что женщина попыталась связаться с режиссером ленты Ридли Скоттом, чтобы выразить свои претензии по поводу внешности артистов, которые представят членов ее семьи в новой картине.

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Родственница бизнесмена возмутилась:

Мой дедушка был очень красивым мужчиной, как и все Гуччи, высоким, элегантным, с голубыми глазами. Его играет Аль Пачино — на фото со съемок он толстый коротышка, очень уродливый. Это позор, он совсем на него не похож.

Она также раскритиковала и Джареда Лето, которому ради роли Паоло Гуччи пришлось радикально изменить свой образ. Патриция отметила, что подобное изображение ее родственников оскорбительно по отношению к семье Гуччи.

Создатели грядущей картины пока не комментировали данное обращение.

Фильм «Гуччи» расскажет об отношениях Маурицио Гуччи, которого сыграл актер Адам Драйвер, с его бывшей женой Патрицией Реджани, роль которой исполнила поп-певица Леди Гага. В частности, в ленте раскроют историю заказного убийства главы модного дома в 1995 году, план которого утвердила экс-супруга.

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