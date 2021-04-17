Родственники Гуччи оскорбились новым фильмом о его убийстве

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Родственники покойного главы модного дома Маурицио Гуччи оскорбились грядущим фильмом о его убийстве. Об этом сообщает Associated Press.

Троюродная сестра убитого в 1995 году предпринимателя высказалась о создании картины. «Мы очень разочарованы. Я говорю от лица всей семьи. Они крадут семейную идентичность, чтобы получить прибыль. Есть границы, которые нельзя переходить», — объяснила Патриция Гуччи.

Отмечается, что женщина попыталась связаться с режиссером ленты Ридли Скоттом, чтобы выразить свои претензии по поводу внешности артистов, которые представят членов ее семьи в новой картине.

Родственница бизнесмена возмутилась:

Мой дедушка был очень красивым мужчиной, как и все Гуччи, высоким, элегантным, с голубыми глазами. Его играет Аль Пачино — на фото со съемок он толстый коротышка, очень уродливый. Это позор, он совсем на него не похож.

Она также раскритиковала и Джареда Лето, которому ради роли Паоло Гуччи пришлось радикально изменить свой образ. Патриция отметила, что подобное изображение ее родственников оскорбительно по отношению к семье Гуччи.

Создатели грядущей картины пока не комментировали данное обращение.