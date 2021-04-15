В российском городе появился памятник Чужому

Кадр из фильма «Чужой»

В парке города Кургана появился памятник Чужому — герою серии научно-фантастических фильмов ужасов с Сигурни Уивер в главной роли о борьбе с представителями агрессивной внеземной формы жизни. Об этом стало известно из публикации в сообществе «Доброе утро, Курган!» во «ВКонтакте».

Памятник создали для центрального парка сотрудники мастерской «Ковка-Дизайн». Он представляет собой установленную на вкопанных в землю сваях темную фигуру монстра с пастью и клыками.

Памятник Чужому в парке Кургана (фото: «ВКонтакте»)

В сети отметили, что россияне высоко оценили работу, а некоторые горожане успели сфотографироваться с новым арт-объектом. В комментариях под публикацией пользователи сети предложили добавить памятнику зеленую подсветку.