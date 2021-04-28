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28 апреля 2021, Кино Mail.ruстатьяОбзоры

Шерлок в России, юбке и с хвостом: необычные Холмсы из сериалов

Думаете, что хорошо знаете Шерлока Холмса? Готовы вас удивить! Ищите 5 нетипичных экранных воплощений гениального детектива в нашей подборке

«Шерлок в России»

Смотрите на телеканале TV1000 Русское Кино с 1 мая, в 19:00

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В продюсерском проекте Александра Цекало британский гений сыска охотится за кровожадным Джеком-потрошителем. Cлед выводит Холмса не куда-нибудь, а в далекую Российскую империю, если точнее — в Петербург конца XIX века.

Максим Матвеев

Детектив хоть и не нуждается во внешней красоте, но Максим Матвеев явно может претендовать на звание самого привлекательного Холмса в истории. Куртуазный франт в его исполнении превосходно вписывается в российскую реальность: почитывает в оригинале Достоевского, говорит по-русски с очаровательным акцентом и устраивает из отечественных идиом словесный аттракцион.

Остальные составляющие классической истории тоже приобретают новые черты: вместо Бейкер-стрит здесь улица Пекарская, вместо Ватсона — хладнокровный доктор Карцев (Владимир Мишуков). Нашлись и петербургская Ирен Адлер — своенравная и загадочная особа Софья (Ирина Старшенбаум), и местный Мориарти — царственный англофил, обер-полицмейстер Знаменский (Константин Богомолов).

Ирина Старшенбаум

Холмс с любопытством познает русский мир и разбавляет оптимистичной вежливостью петербургскую суровость. Хотя порой кажется, что Шерлок никуда не уезжал: зловещие российские трущобы напоминают улицы викторианского Лондона. Эта сочная декадентская атмосфера привлекает мистической мрачностью. Впрочем, ее уравновешивают легкость и изобретательность сюжета, ирония и современный саундтрек.

Так можно ли раскрыть загадочную русскую душу с помощью британской дедукции? Шерлок посчитает, что запросто, но все-таки совершит ошибку. Какую — смотрите на телеканале TV1000 Русское Кино, 1−2 и 4—7 мая, в 19:00.

«Нерегулярные части»

Мрачный, мистический и жестокий мир нового британского сериала напомнит скорее «Игру престолов», чем классическую историю о педантичном детективе. Да и на первом плане здесь не Холмс и даже не Ватсон, а лондонские беспризорные подростки. Они могут пролезть куда угодно и разузнать любые секреты, ведь они — подпольное войско Холмса и Ватсона, нерегулярные его части.

Тинейджеры занимают подвал дома миссис Хадсон и выполняют поручения детективов. Позже к ним присоединится настоящий принц, Лондон наводнит паранормальная чертовщина, а Холмс и Ватсон окажутся не такими уж достойными джентльменами.

«Нерегулярные части» — скорее подростковая драма, нежели криминально-мистический детектив, но их психологичность подкупает даже больше, чем всякие кровавые тайны.

«Мисс Шерлок»

Японская интерпретация знаменитого сюжета, главная звезда которой — Юко Такэути. Шерлок Холмс живет в Токио, носит высоченные шпильки, язвит почем зря и, как вы уже догадались, является женщиной.

Элегантная Шерлок (да, консультанта полиции Токио зовут Шерлок Холмс) — самоуверенная особа с блестящими дедуктивными способностями. В ее чертах много от капризной девчонки — она ведет себя бесцеремонно, хохочет, когда идет по правильному следу, и надувает губки, если что-то не клеится. Но и открытой книгой ее не назовешь — в прошлом героини кроется тайная драма. Ее отношения с Вато Точибана (Ватсон в японской локализации тоже превратился в женщину) похожи на игру. Рисковая Шерлок постоянно провоцирует тихую и скромную Ватсон на поступки, ей не свойственные. Что ж, может, это способ расшевелить неуверенную помощницу?

Кстати говоря, гендерный твист со знаменитым сюжетом японцы придумали не первыми. В остроумном советском фильме «Мой нежно любимый детектив» по сценарию Григория Горина и Аркадия Хайта Екатерина Васильева с иронией и аристократизмом щелкает преступления как орешки. А дерзкая шестнадцатилетняя Энола Холмс из одноименного американского фильма гораздо симпатичнее и живее своих старших братьев, Шерлока и Майкрофта, двух отборных высокомерных снобов.

«Великий детектив Холмс»

Мультипликационная — более того, зоо-инкарнация Шерлока Холмса придумана великим японским аниматором Хаяо Миядзаки и его коллегой Кёсукэ Микурия в 1984 году. Шерлок, Ватсон, а также все-все жители викторианского Лондона, включая инспектора Лестрэйда и злодея Мориарти, — звери. Мультипликационный сериал разбит на 26 эпизодов и все они следуют историям, написанным Конан Дойлем.

Этот мир детально выстроен, остроумно воплощен, обладает фирменной миядзаковской меланхоличностью. И в целом «Великий детектив Холмс» — источник веселого абсурда: где еще можно увидеть Холмса-пса в крылатке, с анимэшной мимикой говорящего по-японски?

«Элементарно»

Проживающий в современном Нью-Йорке Холмс (Джонни Ли Миллер) — татуированный денди в жилетке, бывший наркоман с болезненной травмой из прошлого, бесценный, но проблемный консультант американской полиции. Из «компаньона по трезвости» доктор Джоан Ватсон в исполнении Люси Лью превратится в полноценного участника его расследований. Именно ей Холмс, который боится близости как огня, все-таки доверится.

Семь сезонов чистого удовольствия: увлекательные дела, харизматичные герои, эмоциональный накал. Преступления совершаются и раскрываются, но самое острое напряжение царит вокруг отношений Холмса и Ватсон. Когда они сделают шаг навстречу друг другу? Это близость или доверительное партнерство? Дружба или все-таки любовь? Что подскажет сердце, когда дедукция бессильна?

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