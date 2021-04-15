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15 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Моника Беллуччи играет колдунью: первые фото в образе

В Италии проходят съемки фильма «Бефана приходит ночью 2»

Итальянская кинодива Моника Беллуччи присоединилась к съемкам фильма «Бефана приходит ночью 2» по мотивам картины Микеле Соави 2018 года.

На съемочной площадке актриса примерила неожиданный образ — седые волосы, ведьмину шляпу и темный плащ, который гармонично дополнила метла с длинным древком.

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Как сообщают СМИ, картина «Бефана приходит ночью 2» станет приквелом к фильму 2018 года, главную роль в котором исполнила Паола Кортеллези. Помимо Беллуччи, в новой картине снимутся Зои Массенти, Алессандро Абер, Луиджи Лучано, Коррадо Гуццанти, Фабио Де Луиджи.

Известно, что действие будет разворачиваться в 18-м веке. Главная героиня — Паола (Массенти) — сирота, оказавшаяся на улице и промышляющая мелкими кражами, неожиданно для себя самой расстраивает злодейские планы Барона де Микелиса. Добрая и могущественная ведьма Долорес (Беллуччи), посвятившая свою жизнь детям, спасает ее от неминуемой гибели и обучает ремеслу ведьмы. 

Несмотря на то, что съемки стартовали в марте, фильм планируют выпустить уже в декабре 2021 года — в преддверии рождественских праздников.

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