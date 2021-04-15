Моника Беллуччи играет колдунью: первые фото в образе

Итальянская кинодива Моника Беллуччи присоединилась к съемкам фильма «Бефана приходит ночью 2» по мотивам картины Микеле Соави 2018 года.

На съемочной площадке актриса примерила неожиданный образ — седые волосы, ведьмину шляпу и темный плащ, который гармонично дополнила метла с длинным древком.

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Как сообщают СМИ, картина «Бефана приходит ночью 2» станет приквелом к фильму 2018 года, главную роль в котором исполнила Паола Кортеллези. Помимо Беллуччи, в новой картине снимутся Зои Массенти, Алессандро Абер, Луиджи Лучано, Коррадо Гуццанти, Фабио Де Луиджи.

Известно, что действие будет разворачиваться в 18-м веке. Главная героиня — Паола (Массенти) — сирота, оказавшаяся на улице и промышляющая мелкими кражами, неожиданно для себя самой расстраивает злодейские планы Барона де Микелиса. Добрая и могущественная ведьма Долорес (Беллуччи), посвятившая свою жизнь детям, спасает ее от неминуемой гибели и обучает ремеслу ведьмы.