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15 апреля 2021, Кино Mail.ruновость

Кристина Асмус отметила 33-летие в театре

Актрису до слез растрогало поздравление от коллег
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Кристина Асмус, 14 апреля отметившая 33-летие, рассказала о трогательном поздравлении от коллег по театру им. М.Н. Ермоловой. Актриса опубликовала в сторис видео из гримерки, на котором показала цветы и подарки от других актеров труппы. Рассказывая о поджидавших ее на рабочем месте сюрпризах, она не сдерживала слез.

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Позже Асмус рассказала в сторис, что еще одно поздравление от коллег-актеров ждало ее прямо на сцене — ей вынесли мини-торт с горящими свечками. 

Кристина Асмус работает в театре Ермоловой с 2012 года. Актриса прославилась благодаря сериалу «Интерны», где сыграла Варю Черноус. Также она снималась в фильмах «Текст», «А зори здесь тихие...», «Китобой».

Недавно закончились съемки биографического триллера о последних днях жизни Сергея Есенина «Декабрь», где она появится вместе с Александром Петровым, исполнившим главную роль.

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