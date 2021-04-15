Кристина Асмус отметила 33-летие в театре

Кристина Асмус, 14 апреля отметившая 33-летие, рассказала о трогательном поздравлении от коллег по театру им. М.Н. Ермоловой. Актриса опубликовала в сторис видео из гримерки, на котором показала цветы и подарки от других актеров труппы. Рассказывая о поджидавших ее на рабочем месте сюрпризах, она не сдерживала слез.
Позже Асмус рассказала в сторис, что еще одно поздравление от коллег-актеров ждало ее прямо на сцене — ей вынесли мини-торт с горящими свечками.
Кристина Асмус работает в театре Ермоловой с 2012 года. Актриса прославилась благодаря сериалу «Интерны», где сыграла Варю Черноус. Также она снималась в фильмах «Текст», «А зори здесь тихие...», «Китобой».
Недавно закончились съемки биографического триллера о последних днях жизни Сергея Есенина «Декабрь», где она появится вместе с Александром Петровым, исполнившим главную роль.