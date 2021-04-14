«Иронию судьбы» переснимут с голливудскими актерами

В США фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» переснимут с голливудскими актерами. Проектом займется режиссер Марюс Вайсберг, известный по комедиям «Бабушка легкого поведения», «8 первых свиданий» и «Любовь в большом городе».
Съемки стартуют летом в Бостоне. Главные роли исполнят Эмма Робертс, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Сценаристом ленты выступит Тиффани Полсен, ранее работавшая над комедией «Пара на праздники».
Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот, наконец, благодаря моему партнеру, Владимиру Кошелеву, у нас получилось создать блестящий сценарий.
Как сообщается в пресс-релизе, «Ирония судьбы» (англоязычное название проекта — About Fate) — это рассказ о двух людях, которые верят в любовь, но никак не могут найти ее истинный смысл. В бурном круговороте событий судьба сталкивает героев в новогоднюю ночь… со всеми вытекающими последствиями.
Напомним, ранее сиквел легендарной советской комедии Эльдара Рязанова с участием Елизаветы Боярской, Константина Хабенского и Сергея Безрукова снял Тимур Бекмамбетов.