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14 апреля 2021, Кино Mail.ruновость

«Иронию судьбы» переснимут с голливудскими актерами

Режиссером проекта выступит Марюс Вайсберг, известный по лентам «Бабушка легкого поведения» и «8 первых свиданий»
Эмма Робертс | Источник: Rex / Fotodom.ru

В США фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» переснимут с голливудскими актерами. Проектом займется режиссер Марюс Вайсберг, известный по комедиям «Бабушка легкого поведения», «8 первых свиданий» и «Любовь в большом городе».

Съемки стартуют летом в Бостоне. Главные роли исполнят Эмма Робертс, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон. Сценаристом ленты выступит Тиффани Полсен, ранее работавшая над комедией «Пара на праздники».

Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот, наконец, благодаря моему партнеру, Владимиру Кошелеву, у нас получилось создать блестящий сценарий.
Марюс Вайсберг

Как сообщается в пресс-релизе, «Ирония судьбы» (англоязычное название проекта — About Fate) — это рассказ о двух людях, которые верят в любовь, но никак не могут найти ее истинный смысл. В бурном круговороте событий судьба сталкивает героев в новогоднюю ночь… со всеми вытекающими последствиями.

8.1
Ирония судьбы, или С легким паром!
1975/СССРмелодрамакомедия
Моя оценка

Напомним, ранее сиквел легендарной советской комедии Эльдара Рязанова с участием Елизаветы Боярской, Константина Хабенского и Сергея Безрукова снял Тимур Бекмамбетов.

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