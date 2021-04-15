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15 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Мороз, Пересильд, Толстоганова представили новый сериал

Звезды блеснули на премьере проекта «Медиатор»
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

 В Москве состоялась презентация сериала «Медиатор», гости которой увидели первый эпизод психологического детектива о переговорщике-манипуляторе.

Зрителям свою работу представили: режиссер Артем Аксененко, актеры Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Дарья Мельникова, генеральный продюсер и сооснователь видеосервиса START Эдуард Илоян. Также по красной дорожке прошли Марина ЗудинаМихаил Башкатов, Яна Гладких, Татьяна Храмова, Оксана Карас и многие другие.

Медиатор
2021/Россия16+драматриллер
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Главный герой «Медиатора» — профессиональный переговорщик Андрей Павлов (Бурковский), наделенный редким даром коммуникации: буквально за секунды он может наладить контакт с любым человеком — даже с опасным террористом, удерживающим заложников. Свой талант он успешно применяет и в собственном бизнесе: за большие деньги Андрей помогает договориться тем, кто никак не может прийти к согласию.

Съемки сериала проходили в Москве и Подмосковье в 2020 году. Первая серия «Медиатора» будет доступна на сервисе START с 16 апреля.

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Юлия Пересильд
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Андрей Бурковский
Дарья Мороз
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