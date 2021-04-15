Мороз, Пересильд, Толстоганова представили новый сериал

В Москве состоялась презентация сериала «Медиатор», гости которой увидели первый эпизод психологического детектива о переговорщике-манипуляторе.
Зрителям свою работу представили: режиссер Артем Аксененко, актеры Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Виктория Толстоганова, Дарья Мельникова, генеральный продюсер и сооснователь видеосервиса START Эдуард Илоян. Также по красной дорожке прошли Марина Зудина, Михаил Башкатов, Яна Гладких, Татьяна Храмова, Оксана Карас и многие другие.
Главный герой «Медиатора» — профессиональный переговорщик Андрей Павлов (Бурковский), наделенный редким даром коммуникации: буквально за секунды он может наладить контакт с любым человеком — даже с опасным террористом, удерживающим заложников. Свой талант он успешно применяет и в собственном бизнесе: за большие деньги Андрей помогает договориться тем, кто никак не может прийти к согласию.
Съемки сериала проходили в Москве и Подмосковье в 2020 году. Первая серия «Медиатора» будет доступна на сервисе START с 16 апреля.