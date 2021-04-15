Мороз, Пересильд, Толстоганова представили новый сериал

Главный герой «Медиатора» — профессиональный переговорщик Андрей Павлов (Бурковский), наделенный редким даром коммуникации: буквально за секунды он может наладить контакт с любым человеком — даже с опасным террористом, удерживающим заложников. Свой талант он успешно применяет и в собственном бизнесе: за большие деньги Андрей помогает договориться тем, кто никак не может прийти к согласию.