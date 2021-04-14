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14 апреля 2021, Lenta.Ruновость

Ольга Бузова пришла на съемки КВН

Певица заняла место в кресле жюри популярного юмористического проекта

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала, что исполнила мечту детства. В инстаграме она сообщила, что пришла на съемки КВН в качестве члена жюри.

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Сегодня моя мечта превзошла себя. Я оказалась в жюри КВН. Рядом со мной был Юлий Соломонович Гусман.
Ольга Бузова
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Бузова рассказала, что у нее «аж мурашки пробежали», когда Александр Масляков вышел на сцену и объявил о начале игры.

По словам ведущей, в детстве она регулярно смотрела юмористический проект в эфире «Первого канала». «У нас была традиция в Санкт-Петербурге смотреть это шоу всей семьей», — заметила она. Бузова вспомнила, как после эфира ее одноклассники цитировали шутки из КВН в школе.

«Я мечтала хотя бы просто оказаться в этом легендарное зале и увидеть своими глазами это все. Для меня это большая честь. Спасибо», — заключила звезда.

Ранее Бузова подтвердила, что отказалась вести перезапуск реалити-шоу «Дом 2» на канале «Ю». Свое решение она приняла после долгих раздумий. По словам ведущей, она расстроена из-за произошедшего, но «должна идти дальше».

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