Брэд Питт и Зендая станут ведущими церемонии «Оскар 2021»

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Ведущими церемонии вручения премии «Оскар 2021» станут голливудский актер Брэд Питт и актриса Зендая. Об этом организаторы сообщили на своей странице в инстаграме.

В 2021 году премия состоится в очном формате. 93-я церемония награждения лауреатов «Оскара» пройдет в ночь на 26 апреля. Участников мероприятия будут проверять на наличие COVID-19 с помощью ПЦР-тестирования, пишет «Федеральное агентство новостей».