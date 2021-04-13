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13 апреля 2021, Известияновость

Брэд Питт и Зендая станут ведущими церемонии «Оскар 2021»

Организаторы премии назвали имена звездных участников торжественного вечера
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7
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7
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Ведущими церемонии вручения премии «Оскар 2021» станут голливудский актер Брэд Питт и актриса Зендая. Об этом организаторы сообщили на своей странице в инстаграме.

Участие в церемонии вручения наград также примут Холли Берри, Хоакин Феникс, Лора Дерн, Рене Зеллвегер, Риз Уизерспун, Харрисон Форд. Им предстоит вручать золотые статуэтки лауреатам.

В 2021 году премия состоится в очном формате. 93-я церемония награждения лауреатов «Оскара» пройдет в ночь на 26 апреля. Участников мероприятия будут проверять на наличие COVID-19 с помощью ПЦР-тестирования, пишет «Федеральное агентство новостей».

Также ранее сообщалось, что «Оскар» задействует площадки в Лондоне и Париже ради очного формата. Как заявили продюсеры, решение добавить две дополнительные площадки было принято после возникновения угрозы, что на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе некоторые гости церемонии не смогут прибыть в США. 

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