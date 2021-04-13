Пегова и Безруков выступили на концерте на «Байконуре»

12 апреля на космодроме «Байконур» состоялся праздничный концерт, посвященный 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Ведущими стали Андрей Малахов и Дарья Златопольская.
На сцене у подножья «Гагаринского старта» выступили Ирина Пегова, Сергей Безруков, Сергей Гармаш, Полина Агуреева, артисты балета Сергей Полунин и Светлана Захарова, участники шоу талантов «Синяя птица», Кирилл Рихтер, Вадим Репин, звезда оперной сцены Хибла Герзмава, Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета и многие другие.
Также к поздравлениям присоединился и международный экипаж МКС, который вышел на прямую связь с космодромом. По видеосвязи космонавты поделились:
Из космоса не видны границы, разделяющие людей. Здесь наоборот очень быстро приходит понимание, что Земля — общий дом для всего человечества, очень красивый и очень хрупкий.
Организаторами концерта выступили телеканал «Россия» и Русское концертное агентство при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов.Трансляция проходила в прямом эфире на телеканале «Россия 1».