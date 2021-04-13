Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
13 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Пегова и Безруков выступили на концерте на «Байконуре»

Звезды приняли участие в праздновании юбилея полета человека в космос
18
фотографий
18
фотографий
18
фотографий

12 апреля на космодроме «Байконур» состоялся праздничный концерт, посвященный 60-летию полета Юрия Гагарина в космос. Ведущими стали Андрей Малахов и Дарья Златопольская.

На сцене у подножья «Гагаринского старта» выступили Ирина Пегова, Сергей Безруков, Сергей Гармаш, Полина Агуреева, артисты балета Сергей Полунин и Светлана Захарова, участники шоу талантов «Синяя птица», Кирилл Рихтер, Вадим Репин, звезда оперной сцены Хибла Герзмава, Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета и многие другие.

Русский космос: 20 наших картин о космосе и его обитателях

Также к поздравлениям присоединился и международный экипаж МКС, который вышел на прямую связь с космодромом. По видеосвязи космонавты поделились:

Из космоса не видны границы, разделяющие людей. Здесь наоборот очень быстро приходит понимание, что Земля — общий дом для всего человечества, очень красивый и очень хрупкий.

Организаторами концерта выступили телеканал «Россия» и Русское концертное агентство при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда президентских грантов.Трансляция проходила в прямом эфире на телеканале «Россия 1».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Сергей Гармаш
Ирина Пегова
Внук Пугачевой получил главную роль в спектакле театра Безрукова
Полина Агуреева
Сергей Безруков
Пегова с дочкой и Робак посетили премьеру романтической комедии
Малахов раскрыл гонорары участников своего шоу
«Курей завели»: Безруков рассказал о жизни без работы в пандемию
Назван победитель шоу «Танцы со звездами»
Пегова и Епифанцев снова снимаются вместе
Пегова, Александрова, Шведов озвучили героев мультфильма Disney
Боярская, Брыльска, Ахеджакова вспоминают Мягкова
Лазарев, Басков, Валерия на съемках вокального шоу: первые фото
Порошина и Аверин снимаются в «Склифосовском»: фото с площадки
51-летняя Меньшова объяснила свой провал в «Танцах со звездами»
Хаматова высказалась о критике сериала «Зулейха открывает глаза»
Боярская, Янковская, Безруков снялись в продолжении «Оптимистов»
Пегова с дочкой, Собчак с мужем, Варнава: звезды на кинопремьере
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, стала телеведущей
Что смотреть по ТВ на каникулах: телегид
Шпица, Гусева, Лазарев стали участниками «Танцев со звездами»
Названы победители «Ледникового периода»
Петросян с коляской, Малахов с двойником: съемки новогоднего шоу
Орбакайте, Ротару, Лолита, Крид: все звезды на «Голубом огоньке»
Зудина с детьми и Миронов на открытии памятника Табакову
Покинувший «Ледниковый период» Топалов довел Тодоренко до слез
Безруков отказался играть насильников и маньяков
Дима Билан вошел в жюри шоу талантов на «России 1»
Добронравов, Брик и любовный треугольник: съемки сериала «Бомба»
Безруков вернулся к образу Саши Белого в клипе Тимати и Крида
Звезда «Кухни» довела Навку до слез на съемках шоу
Пегова примерила неожиданный образ для шоу «Ледниковый период»
«Это уже отвратительно»: Безруков — о продолжении «Бригады»
Удовиченко и Андоленко играют бабушку и внучку в сериале
Пегова, Тодоренко, Загитова на съемках «Ледникового периода»
Матвеев в новом образе и беременная Ребенок на съемках сериала
Лиза Арзамасова показала себя без макияжа на съемках сериала
Талант XL: актрисы немодельных параметров, добившиеся успеха
Боярская освоила игру на флейте ради роли в сериале
Пегова, Банщикова с сыном, Безрукова на премьере фильма в Москве
Ирина Пегова готовится к съемкам в шоу «Ледниковый период»
Ирина Пегова и Сергей Бурунов спели вместе с Монеточкой
Боярская и Рогожкина снимаются в новом сериале: первые кадры
Ведущая шоу на «России 1» уволилась ради переезда в Италию
Назван самый популярный сериал полугодия
Петросян вместе с женой готовится к съемкам своего шоу
Семенович показала себя на съемках сериала со Снаткиной
Бывшая ведущая «Орла и решки» отказалась от работы на «России 1»
30 лет ВГТРК: культовые проекты и главные лица канала
Пегова и Бурунов вместе снимаются в трагикомедии: первые фото
Безруков поделился в сети редкими фото со съемок «Бригады»
Пегова и Барановская с мамами сразятся в кулинарном шоу
Пегова рассказала, из каких фильмов вырезали сцены c ней
Елена Степаненко ответила на слухи о закрытии своего шоу
Новые трейлеры
Сокол и Зимний солдат
Трейлер (англ.)
Великий
Дублированный трейлер №2
Наследие Юпитера
Трейлер (дубл.)
Круэлла
Дублированный трейлер
Те, кто желает мне смерти
Дублированный трейлер
ИП Пирогова
Тизер
Локи
Трейлер (англ.)
Медиатор
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
Вторник, картинки. Апрель 413
Интересно послушать мнения 186
Девочка, блин 112
Нужна ли такая работа? 102
Здоровье
Что означает скрежет зубами Когда тревога отзывается в твоей челюсти.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь