Внук Пугачевой получил главную роль в спектакле театра Безрукова

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков получил главную роль в спектакле по пьесе «Безымянная звезда» в Московском губернском театре под руководством Сергея Безрукова , сообщает «Вокруг ТВ».

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова исполнит роль поющего учителя астрономии, в борьбе за которую обошел 11 других претендентов. Режиссер электродрамы «Безымянная звезда» — Александр Сазонов.