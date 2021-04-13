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13 апреля 2021, Газета.Ruновость

Внук Пугачевой получил главную роль в спектакле театра Безрукова

В борьбе за роль Никита Пресняков обошел 11 других претендентов
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Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков получил главную роль в спектакле по пьесе «Безымянная звезда» в Московском губернском театре под руководством Сергея Безрукова, сообщает «Вокруг ТВ».

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова исполнит роль поющего учителя астрономии, в борьбе за которую обошел 11 других претендентов. Режиссер электродрамы «Безымянная звезда» — Александр Сазонов.

«Безымянная звезда» в версии МГТ — это история о том, что главное в жизни — найти свою внутреннюю путеводную звезду», — рассказывают в театре. Премьера постановки запланирована на сентябрь 2021 года.

Никита Пресняков родился в 1991 году в Лондоне, учился в США. Снимался в фильмах «Индиго», «Елки» и «Елки 2», принимал участие в телешоу «Точь-в-точь», «Секрет на миллион». 

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