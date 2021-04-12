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12 апреля 2021, Газета.Ruновость

Игорь Верник рассказал о последних днях жизни отца

Режиссер Эмиль Верник скончался на 97-м году жизни
Игорь Верник и Эмиль Верник | Источник: Legion-Media.ru

Сын народного артиста России, режиссера Эмиля Верника Игорь Верник рассказал о последних днях жизни отца, пишет РИА «Новости».

Еще дней десять назад он управлял автомобилем, возил меня просто в удовольствие по поселку, сам сидел за рулем. Последнее время он плохо себя чувствовал, и вот сегодня у него остановилось сердце.
Игорь Верник

Верник скончался 10 апреля в возрасте 96 лет. Причиной смерти артиста стала остановка сердца.

Эмиль Верник родился 4 сентября 1924 года в Одессе. В годы войны учился в ГИТИСе, после войны стал актером и режиссером в театре «Московские литературные чтения». С 1969 до 2002 года возглавлял литературно-драматическое вещание на Всесоюзном радио. Преподавал на кафедре мастерства актера Школы-студии МХАТ (доцент Школы-студии МХТ имени Чехова), профессор Института повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

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