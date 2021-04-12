Назван лучший фильм года по версии Британской академии кино

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала лауреатов в ходе 74-й церемонии вручения премии. Список победителей опубликован на сайте академии.

Новость Кинокритики наградили лучших актеров года

Лучшим фильмом стала картина «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая в этом фильме главную роль, была названа лучшей актрисой. Энтони Хопкинс, снявшийся в фильме «Отец», получил награду как лучший актер.