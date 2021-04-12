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12 апреля 2021, Lenta.RuфоторепортажКрасная дорожка

Назван лучший фильм года по версии Британской академии кино

В Лондоне состоялась церемония вручения премии BAFTA 2021
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) назвала лауреатов в ходе 74-й церемонии вручения премии. Список победителей опубликован на сайте академии.

В связи с пандемией коронавируса и необходимостью соблюдения мер безопасности список гостей церемонии, состоявшейся в Лондоне, был не таким обширным, как в прошлые годы. По красной дорожке прошли Хью Грант, Джеймс МакЭвой, Рене Зеллвегер, Фиби Дайневор, Софи Куксон, Приянка ЧопраТом ХиддлстонРичард Э. Грант и другие звезды кино.

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Лучшим фильмом стала картина «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая в этом фильме главную роль, была названа лучшей актрисой. Энтони Хопкинс, снявшийся в фильме «Отец», получил награду как лучший актер.

Награды также получили мультфильм «Душа» (как лучшая анимационная лента), триллер «Девушка, подающая надежды» (за лучший оригинальный сценарий), черно-белая биографическая драма «Манк» (за лучшую работу худодника-постановщика) и байопик «Ма Рейни: Мать блюза» (за лучшие костюмы и грим). В номинации «Лучший иностранный фильм» победила лента Томаса Винтерберга «Еще по одной».

Премия BAFTA вручается с 1948 года в Лондоне. Церемония является своеобразной генеральной репетицией «Оскара», так как в большинстве случаев предвосхищает итоги голосования членов Американской академии киноискусства.

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