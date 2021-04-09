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9 апреля 2021, Lenta.Ruновость

Мужчина пожелал стать орком из фильмов и вставил клыки

Теперь житель Бразилии борется с неудобствами, связанными с его трансформациями

Фанат татуировок из Бразилии по имени Рико Ледесма вставил искусственные клыки, чтобы стать похожим на орка из саги «Властелин колец». Его историю опубликовало издание Daily Mail.

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Рико Ледесма

41-летний бразилец рассказал, что сделал первые татуировки и подкожный пирсинг около семи лет назад, однако преображение в орка начал только около года назад. На данный момент 85 процентов его тела покрыто татуировками, в том числе глазные яблоки; у него восемь подкожных имплантов в виде рогов на черепе, раздвоенный язык и подрезанные уши и нос.

Самой трудоемкой модификацией Ледесма назвал установку в рот шести клыков. Бразилец отметил, что планирует вставить еще больше искусственных зубов, несмотря на то, что ему уже очень сложно жевать.

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Рико Ледесма с дочерью

Мужчина потратил деньги только на стоматолога — за искусственные клыки пришлось отдать около трех тысяч бразильских реалов (42 тысячи рублей). Татуировки, пирсинг и прочие модификации бразильцу делала его жена — 25-летняя тату-мастерица под псевдонимом Кришна Инсомния.

У Ледесмы с женой есть дочь, они ждут второго ребенка. Бразилец утверждает, что жене, ребенку и друзьям нравится его внешность. Он добавил, что если его дочь захочет как-то изменить свое тело, он не будет ей мешать. Необычная внешность Ледесмы привлекла внимание кинопродюсеров, сейчас он готовится к первым съемкам в кино.

Посмотрите на настоящих орков из кино

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