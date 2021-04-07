Экспертов удивил гонорар Крэйга за роль в сиквеле «Достать ножи»

Британский актер Дэниэл Крэйг, исполнитель главной роли в картине «Достать ножи», получит 100 миллионов долларов за съемки в продолжении фильма. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Такой же гонорар получит постановщик грядущей ленты, американский режиссер Райан Джонсон. Отмечается, что стриминг-платформа Netflix заплатила 450 миллионов долларов за права на создание сиквелов детективного фильма.

Эксперты были удивлены суммами, назвав такие гонорары существенной переплатой. По мнению специалистов, компания таким образом пытается своевременно привлечь в проект основных участников, чтобы избежать вероятных замен в будущем.