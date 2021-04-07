Билл Мюррей рассказал о мучениях и физической боли на съемках

Билл Мюррей в фильме «Охотники за привидениями» | Источник: Legion-Media.ru

Актер Билл Мюррей на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре рассказал о том, как его мучили на съемках продолжения комедийной картины «Охотники за привидениями». Об этом сообщает Insider.

По его словам, сниматься в продолжении под названием «Охотники за привидениями: Наследники» ему было очень нелегко. Из-за современных спецэффектов, использовавшихся в фильме, ему в лицо летели «ветер и грязь», а также актер рассказал, что часто падал и поднимался на высоту с тяжелым рюкзаком, имитирующим протонный блок.

Это было физически больно. А носить эти рюкзаки крайне неудобно. Билл Мюррей

По мнению Мюррея, данная работа с реквизитом похожа на спортивные упражнения на выносливость. Однако он уверен, что «за болью скрывается слава», и поэтому считает, что его жертвы будут оправданы.

Премьера новой картины об охотниках за привидениями состоится в июне 2021 года. Ее режиссером стал Джейсон Райтман — сын Айвена Райтмана, создавшего предыдущие картины. В фильме появятся звезды предыдущих частей — Билл Мюррей, Дэн Эйкройд и Эрни Хадсон.