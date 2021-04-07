Анджелина Джоли играет спасательницу: первые фото в образе

В сети появились первые кадры из триллера «Те, кто желает мне смерти» с Анджелиной Джоли в главной роли. Эксклюзивные фото опубликованы в изданиях Entertainment Weekly и People.
Картина снята по одноименному роману американского автора Майкла Кориты. Джоли исполняет роль спасательницы Ханны, борющейся с лесными пожарами и переживающей эмоциональное потрясение после того, как не смогла спасти из огня троих человек. Встретив подростка, ставшего свидетелем убийства и теперь преследуемого двумя киллерами-близнецами, Ханна решает защищать его.
Режиссером боевика стал Тейлор Шеридан. Подростка, спасающегося от преследователей, сыграл 14-летний Финн Литтл. Также в картине снялись Николас Холт, Эйдан Гиллен, Джон Бернтал, Тайлер Перри и другие.
Мировая премьера фильма «Те, кто желает мне смерти» состоится 14 мая. В российский прокат триллер выйдет на день раньше.