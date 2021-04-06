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6 апреля 2021, Lenta.Ruновость

54-летний актер сериала «Чернобыль» умер от рака мозга

Пол Риттер знаком зрителям по роли инженера Анатолия Дятлова
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7
фотографий
7
фотографий

Британский актер Пол Риттер, звезда сериала HBO «Чернобыль», умер от рака мозга. Об этом сообщает The Guardian.

Артисту было 54 года. О смерти Риттера стало известно от его представителя. По его словам, актер скончался в окружении семьи.

Помимо сериала «Чернобыль», в котором Риттер исполнил роль инженера Анатолия Дятлова, актер снялся в фильмах «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Загадочное ночное убийство собаки», «Аудиенция» и «Время по Гринвичу». Также он исполнил роль Александра Суворова в сериале 2019-го «Екатерина Великая» и снялся в шоу «Последнее королевство», «Код убийства» и «Большие надежды». 

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