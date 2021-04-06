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6 апреля 2021, Кино Mail.ruновость

Иван Ургант с песнями вернулся в студию после коронавируса

Ведущий две недели выходил в эфир шоу «Вечерний Ургант» по видеосвязи

Иван Ургант вернулся в студию шоу «Вечерний Ургант» после двухнедельного карантина. Напомним, в конце марта ведущий сообщил в соцсетях о заражении коронавирусом, однако продолжал выходить в эфир «Первого канала» по видеосвязи.

В начале выпуска от 5 апреля в студии с песнями и танцами появились артисты театра «Ромэн». После красочного выступления вышел и сам Ургант. 

Для эффектного появления в студии ведущий выбрал узнаваемый образ Никиты Михалкова из фильма «Жестокий романс» — белоснежный костюм, шляпа и трость с набалдашником. Приняв от артистов поздравления с выздоровлением, Ургант выпил чайную ложку барсучьего жира, а также принял витамины D и C, запив водой из стопки.

Отметим, что с марта 2020 года программу долгое время снимали без зрителей из-за опасений в связи с распространением коронавируса. Ургант продолжал работать над передачей и во время пандемии. Съемки проходили в «Останкино». 

Шоу «Вечерний Ургант» выходит на «Первом канале» с 2012 года. Его бессменным ведущим и продюсером является Иван Ургант.

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