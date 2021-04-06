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6 апреля 2021, Lenta.Ruновость

Эксперты оценили шансы Манижи на победу на «Евровидении»

Букмекеры назвали страны, представители которых войдут в первую пятерку на международном конкурсе
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Эксперты определили вероятных призеров песенного конкурса «Евровидение» в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные британских букмекерских контор.

Согласно доступной статистической информации, наибольшую вероятность победы имеет представительница Мальты, певица Дестини Чукуньере. Шансы на ее триумф оценили в 18 процентов.

Во время загрузки произошла ошибка.

На втором месте, по мнению букмекеров, может оказаться швейцарский музыкант Джон Мухарремай, также известный как Gjon’s Tears, — у него 13 процентов. У французской артистки Барбары Прави — 11 процентов. В первую пятерку фаворитов конкурса также вошли Италия и Болгария, они набрали по 7 процентов.

Поп-певица Манижа, представляющая на «Евровидении» Россию, по подсчетам экспертов, может занять 14-е место. Вероятность ее победы оценивается в два процента.

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