Семья Заворотнюк поблагодарила коллег и врачей

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк, проходящей лечение рака мозга, поблагодарила ее коллег и поклонников за поддержку, а также врачей, подаривших артистке вторую жизнь.
Близкие Заворотнюк в инстаграме обратились с благодарностью к Никите Михалкову, Татьяне Навке, Стасу Михайлову, Ольге Прокофьевой, Борису Смолкину, Оскару Кучере, а также поблагодарили россиян за поздравления и подарки актрисе на 50-летие, которое она отметила 3 апреля.
[Спасибо] за вашу любовь, за теплоту, за потрясающую поддержку! Это дает огромную силу и помогает двигаться вперед.
Родственники Заворотнюк также поблагодарили врачей и заключили, что верят в чудо: «Мы хотим сказать огромное спасибо людям, которые последние два года совершают настоящие рукотворные чудеса. Алексею Леонидовичу Кривошапкину — он подарил Насте вторую жизнь».
Как уточняет «Комсомольская правда», Кривошапкин — ученый-нейрохирург, член-корреспондент РАМН, член-корреспондент РАН. Копосов специализируется на диагностике и лечении различных онкологических заболеваний любой сложности, проводит таргентную терапию и гормонотерапию, химиотерапию.
Напомним, Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга в 2019 году после того, как у нее начались сильные головные боли. Ее представители отказываются комментировать ее состояние. Предполагается, что в настоящее время артистка проходит курс лечения вне больницы.