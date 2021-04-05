Семья Заворотнюк поблагодарила коллег и врачей

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк, проходящей лечение рака мозга, поблагодарила ее коллег и поклонников за поддержку, а также врачей, подаривших артистке вторую жизнь.

[Спасибо] за вашу любовь, за теплоту, за потрясающую поддержку! Это дает огромную силу и помогает двигаться вперед.

Родственники Заворотнюк также поблагодарили врачей и заключили, что верят в чудо: «Мы хотим сказать огромное спасибо людям, которые последние два года совершают настоящие рукотворные чудеса. Алексею Леонидовичу Кривошапкину — он подарил Насте вторую жизнь».

Как уточняет «Комсомольская правда», Кривошапкин — ученый-нейрохирург, член-корреспондент РАМН, член-корреспондент РАН. Копосов специализируется на диагностике и лечении различных онкологических заболеваний любой сложности, проводит таргентную терапию и гормонотерапию, химиотерапию.