Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
5 апреля 2021, Lenta.Ruновость

Семья Заворотнюк поблагодарила коллег и врачей

3 апреля актриса отметила 50-летний юбилей
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Семья актрисы Анастасии Заворотнюк, проходящей лечение рака мозга, поблагодарила ее коллег и поклонников за поддержку, а также врачей, подаривших артистке вторую жизнь.

Близкие Заворотнюк в инстаграме обратились с благодарностью к Никите Михалкову, Татьяне Навке, Стасу Михайлову, Ольге Прокофьевой, Борису Смолкину, Оскару Кучере, а также поблагодарили россиян за поздравления и подарки актрисе на 50-летие, которое она отметила 3 апреля.

[Спасибо] за вашу любовь, за теплоту, за потрясающую поддержку! Это дает огромную силу и помогает двигаться вперед.
Новость
Как изменились звезды «Моей прекрасной няни» за 15 лет

Родственники Заворотнюк также поблагодарили врачей и заключили, что верят в чудо: «Мы хотим сказать огромное спасибо людям, которые последние два года совершают настоящие рукотворные чудеса. Алексею Леонидовичу Кривошапкину — он подарил Насте вторую жизнь». 

Как уточняет «Комсомольская правда», Кривошапкин — ученый-нейрохирург, член-корреспондент РАМН, член-корреспондент РАН. Копосов специализируется на диагностике и лечении различных онкологических заболеваний любой сложности, проводит таргентную терапию и гормонотерапию, химиотерапию.

Напомним, Анастасии Заворотнюк диагностировали рак мозга в 2019 году после того, как у нее начались сильные головные боли. Ее представители отказываются комментировать ее состояние. Предполагается, что в настоящее время артистка проходит курс лечения вне больницы.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Любовь и море
Анастасия Заворотнюк
Деревянко ответил раскрывшему его гонорары Михалкову
Моя прекрасная няня
Каспий 24
Навка и муж Заворотнюк снялись в американском фильме о России
Проклятие спящих
Михалков, Гришаева и другие скорбят по Василию Лановому
Ходченкова, Михалковы, Шпица: звезды на «Золотом орле 2021»
Михалков снова перенес празднование своего 75-летия
Обаяние и порок: 12 выдающихся ролей Никиты Михалкова
Дочь Заворотнюк хочет вернуться на ТВ
Названа вызывающая наибольшее доверие у россиян знаменитость
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел»
Машков назвал безобразием непопадание «Дылды» на «Оскар»
Михалков добился регистрации бренда с образом Никиты Бесогона
Навка, Лолита, Галкин снялись в «Новогодней ночи на Первом»
Билан с сестрой, Лобода, Малахов: звезды на «Голубом огоньке»
Михалков отказал Пугачевой в роли комической старухи
Семья поддержала Анну Михалкову на премьере «Давай разведемся!»
Высоцкая поддержала мужа на показе фильма «Грех» в Риме
Бузова, Семенович, Салтыкова с дочкой на 23-летии «Муз-ТВ»
«Пусть говорят» пригрозили судом из-за выпуска про Заворотнюк
Бузова с верблюдами, Киркоров с детьми на премии «Муз-ТВ»
Барановская, Михайлов и другие звезды на вечеринке «Жары»
Волкова, Безрукова, Навка: звезды на закрытии ММКФ 2019
Михалков открыл ММКФ, Аквамен лишился бороды: киноновости недели
Боярская, Асмус, Климова: все звезды на открытии ММКФ 2019
Как изменились звезды «Моей прекрасной няни» за 15 лет
Меньшов, Остроумова, Бероев и другие простились с Юрским
Ходченкова, Тарасова, Петров: звезды на премии «Золотой орел»
Заворотнюк сыграла разлучницу в сериале с Меньшовой
От Бузовой до Степаненко: звезды на съемках «Голубого огонька»
Барановская, Шепелев, Безрукова на вручении премии киножурнала
Гир в Москве, Миронов в Ленинграде. Новости кино за неделю
Михалков назвал сериал, впечатливший его больше всего
Главные новости кино за неделю. В одном коротком видео
Тина Канделаки спродюсирует фильм со Стасом Михайловым
Никита Михалков оценил первый фильм своей младшей дочери
Младшая дочь Михалкова представила свой первый фильм
Михалков после операции отказался от масштабного дня рождения
Неузнаваемая Анна Михалкова на съемках первого фильма сестры
Михалковы, Раппопорт и Пореченков открыли «Горький fest»
Никита Михалков рассказал, как зарабатывает 1,5 млн руб. в день
Боярская, Безрукова, Кожевникова на закрытии ММКФ 2018
Михалков и Безрукова представили фильм с Нагиевым
Безрукова, Кожевникова, Михалковы и Табаков: открытие ММКФ 2018
Новые трейлеры
Космический джем: Новое поколение
Дублированный трейлер
Черная Вдова
Дублированный трейлер № 2
Кощей. Начало
Тизер
Увиденное и услышанное
Трейлер (англ., рус.суб.)
Дальний космос
Дублированный трейлер
Мейр из Исттауна
Трейлер (дубл.)
Спирит непокорный
Дублированный трейлер
Будь моим Кириллом
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
Муж считает, что я его предала. 947
Ребенок мужа Тема поболтать 735
Как объяснить, что у нас заболеваемостью ковид идет на спад? 712
Картинки, вторник. 649
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь