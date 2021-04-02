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2 апреля 2021, Кино Mail.ruновость

Ведущая «Первого канала» пошутила над падением в прямом эфире

Ранее Екатерина Стриженова оступилась во время съемок и попала в больницу с переломом
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7
фотографий
7
фотографий

Ведущая программы «Время покажет» на «Первом канале» Екатерина Стриженова пошутила над своим падением в прямом эфире. В своем инстаграм-аккаунте телеведущая напомнила, что 1 апреля в мире отмечают День смеха, или День дураков.

Наверное самое глупое, что со мной случилось в последнее время, — это падение в прямом эфире! Посмотреть на себя со стороны решилась только сегодня, уж больно дорого мне это обошлось.
Екатерина Стриженова

«Некоторые говорят: "Так тебе и надо". Наверное! Вот лежу теперь в больнице и думаю: "За что мне все это?" Или правильнее спрашивать: "Для чего?"» — поделилась она. Стриженова сопроводила пост видеозаписью падения, в конце ролика добавлены титры Directed by Robert. B. Weide — эта запись под характерную музыку стала символом нелепых ситуаций.

Во время загрузки произошла ошибка.

30 марта телеведущая раскрыла подробности падения в студии. «Просто оступилась, у нас там подиум. И улетела, ударилась сильно. И попой, и головой, но основной удар пришелся на руку. И она сильно распухла прям на глазах», — рассказала она.

Сперва ее осмотрели дежурившие неподалеку врачи, которых привели сотрудники программы. Затем Стриженова позвонила врачу и телеведущей Елене Малышевой, которая посоветовала ей поехать в Боткинскую больницу. Там ей сделали рентген, который показал, что перелом «сложный, нестандартный, со смещением, с осколками». После этого телеведущей сделали операцию и поставили пластину.

29 марта Стриженова в прямом эфире «Время покажет» объявила рекламную паузу, затем начала двигаться назад и упала с небольшого подиума. После рекламы она не вышла в студию. Ее соведущий Руслан Осташко объяснил, что она повредила руку. Позже стало известно, что врачи диагностировали у нее перелом.

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