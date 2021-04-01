Сценарист «Чикатило» оценил Нагиева в роли маньяка

Что до Нагиева, то Дмитрий добавил к образу своих красок. Но самое главное — он создал образ, не вызывающий симпатии. Чикатило в кадре неприятен, ему не хочется сопереживать. Это было заложено в сценарии, и Дмитрий блестяще это считал и воплотил.