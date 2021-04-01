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1 апреля 2021, Газета.Ruновость

Сценарист «Чикатило» оценил Нагиева в роли маньяка

Алексей Гравицкий отметил, что «не критикуют того, кто ничего не делает»
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

Писатель Алексей Гравицкий, создавший сценарий для сериала Сарика Андреасяна «Чикатило», в беседе с изданием «СтарХит» оценил игру Дмитрия Нагиева в роли маньяка.  Он отметил, что многие критиковали Нагиева и Андресяна, однако «не критикуют того, кто ничего не делает».

Что до Нагиева, то Дмитрий добавил к образу своих красок. Но самое главное — он создал образ, не вызывающий симпатии. Чикатило в кадре неприятен, ему не хочется сопереживать. Это было заложено в сценарии, и Дмитрий блестяще это считал и воплотил.

Писатель подчеркнул, что это самое важное для создания образа маньяка.

До этого Гравицкий и Андреасян вместе работали над фильмами «Землетрясение» и «Непрощенный».

6.5
Чикатило
2021/Россия18+драмакриминалтриллердетективныйбиография
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